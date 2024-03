„Wir können nicht in jedem Ort das Rad neu erfinden“

„Die Vereine haben doch alle ganz ähnliche Probleme, sie finden keine Trainer, können die Vorstandsämter nicht mehr besetzen oder es fehlt an Nachwuchs. Umso wichtiger ist es, voneinander zu lernen. Es gibt Vereine, die ganz tolle Erfahrungen gemacht haben und die sie an andere weitergeben können“, sagt Simon Päbler, der Ehrenamtskoordinator des Vogelsbergkreises und bekräftigt: „Wir müssen und können nicht in jedem Dorf das Rad neu erfinden.“Für Päbler ganz wichtig: Man muss die Vereine, man muss die Ehrenamtlichen zusammenbringen – dank moderner Technik geht das im großen Flächenkreis Vogelsberg natürlich auch digital, da sparen sich die Vereinsvertreter lange Fahrten. „Der gemeinsame Austausch ist das A und O“, betont Päbler, „das wurde auch bei unserem zweiten Online-Treffen wieder deutlich.“ Ein erstes Treffen dieser Art hatte es im Dezember vergangenen Jahres gegeben. „Das kam gut an und wir haben verabredet, uns mindestens einmal im Quartal zu treffen – mal online, mal in Präsenz.“Bei solchen Treffen geht es natürlich auch um ganz praktische Hilfen. Dieses Mal stellt Simon Päbler verschiedene Nutzungsmöglichkeiten der Ehrenamtssuchmaschine des Landes Hessen (weitere Informationen unter: https://www.ehrenamtssuche-hessen.de/... vor. Bei der Suchmaschine handelt es sich um eine kostenlose Vermittlungsplattform, die sowohl von Vereinen als auch von ehrenamtlich Engagierten genutzt werden kann.Die Ehrenamtlichen haben die Möglichkeit, ganz gezielt nach bestimmten Tätigkeitsbereichen zu suchen, den Ort der Tätigkeit einzugrenzen und so mit wenigen Mausklicks ein für sie passendes Ehrenamt zu finden. Auf der anderen Seite bietet die Ehrenamtssuchmaschine Vereinen und Initiativen die Möglichkeit, sich zu präsentieren und um frei­willige Helfer zu werben. Auch Spendengesuche können veröffentlicht werden. Die Re­gistrierung für Vereine etc. ist kostenlos.Die Mitarbeiter der Stabsstelle Ehrenamt sind für die Vogelsberger Vereine und Initiativen Ansprechpartner und helfen gerne bei der Nutzung der Suchmaschine weiter.Außerdem weist Päbler auf die Seite www.deinehrenamt.de/start hin . Das Land stellt hier zahlreiche Infos rund um den Versicherungsschutz von Ehrenamtlichen zur Verfügung, bietet Qualifizierungsmöglichkeiten, Patenschaftsprojekte und vieles mehr. Zum Thema Datenschutz im Ehrenamt gibt es die Seite stiftungdatenschutz.org/ehrenamt der Stiftung Datenschutz. Hier findet man zahlreiche Infos so­wie Schulungsangebote.Auch einen Überblick über verschiedene regionale und überregionale Fördermöglichkeiten gibt Päbler bei diesem Online-Treffen. Unter www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/ findet man aktuelle Förderprogramme, aber auch Schulungsmöglichkeiten zu unterschiedlichsten Themen. Bei Fragen ist täglich ein Beratungsteam telefonisch und per E-Mail erreichbar, um Ehrenamtliche zu unterstützen. Auch ein IT-Hilfetelefon steht zur Verfügung, an das sich Vereine bei Fragen und Problemen rund um Hard- und Software wenden können.Simon Päbler berichtet, dass auch die Stabsstelle Ehrenamt in Kooperation mit der vhs und gefördert durch Landesmittel zweimal jährlich ein Qualifizierungsprogramm für Ehrenamtliche anbietet. Vereine und ehrenamtlich Engagierte können sich gerne mit Themenwün­schen an die Stabsstelle Ehrenamt wenden, die mit der vhs versuchen wird, ein passendes Kursangebot zu generieren.