„Wir kann ich vorsorgen?“

Der nächste Online Vortrag des Pflegestützpunktes Vogelsbergkreis zum Thema Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung steht an. Als Expertin erläutert Frau Grumbrecht vom Betreuungsverein Diakonie Wetterau, wie und warum man vorsorgen sollte. Sie berichtet auch über aktuelle rechtliche Änderungen in diesem Bereich. Der kostenlose Vortrag findet am Dienstag, 6. Februar, um 18 Uhr statt Um Anmeldung bis zum 5. Februar unter pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de oder telefonisch unter 06641-9772091 wird gebeten. Der Zugangslink wird dann gemailt.