Das Forum Ehrenamt im Vogelsbergkreis geht am 27. Februar von 18 bis 19.30 Uhr in die zweite Runde. Unter dem Motto „Wir hören Euch zu!“ wollen die Mitarbeiter der Stabsstelle Ehrenamt gerne wieder mit den Teilnehmern in einer lockeren Atmosphäre ins Gespräch kommen. Dabei werden sie auch die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der Ehrenamtssuchmaschine des Landes Hessen ( https://www.ehrenamtssuche-hessen.de/ ) vorstellen und einen Überblick über verschiedene Fördermöglichkeiten geben. Zudem wird Waltraud Ertl – sie ist ehrenamtlich unter anderem im VdK-Kreisverband Lauterbach und in der Flüchtlingsinitiative Lauterbach tätig - das Projekt „Lauterbacher Stadtbus“ vorstellen.Über folgenden Link kann man teilnehmen:Wer Interesse hat, ein Projekt oder eine Idee vorzustellen, kann mit der Stabsstelle Ehrenamt Kontakt aufnehmen.Alle besprochenen Themen sowie weiterführende Informationen werden in einem Ergebnisprotokoll zusammengefasst. Die Veröffentlichung der Protokolle erfolgt auf der Homepage des Vogelsbergkreises ( https://www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/soziale-leistungen-hilfen/stabsstelle-ehrenamt/forum-ehrenamt/ ), so dass sich alle Interessierten informieren können.