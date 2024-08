„Wir brauchen Fachkräfte mit einem hohen Maß an Motivation in der Verwaltung“

Sechs junge Menschen aus dem Vogelsbergkreis haben im Sitzungssaal „Hoherodskopf“ im Lauterbacher Landratsamt Platz genommen und blickten gespannt in die Gesichter von Landrat Dr. Jens Mischak, der Gleichstellungsbeauftragten Elisabeth Lippert, der Personalratsvorsitzenden Anja Kreuder, dem Ausbildungsleiter Timo Walper sowie der Personalservice-Leiterin Melanie Ahne. Die 18 bis 23-Jährigen haben ihre Ausbildung beim Vogelsbergkreis gestartet und wurden nun offiziell begrüßt. Landrat Dr. Mischak zeigte den neuen Azubis Nazli Demir aus Alsfeld, Lorena Krist aus Seibelsdorf, Anna Schott aus Groß-Feld, Paul Kalbfleisch aus Brauerschwend, Lorena Kiehm aus Schlitz und Nele Schepp aus Liederbach eine vielversprechende berufliche Zukunft in der Kreisverwaltung auf.



Die drei zuletzt genannten bringen bereits wertvolle Erfahrungen mit, da sie zuvor jeweils ein FOS-Praktikum in der Kreisverwaltung absolviert haben. Diese Praktika ermöglichten es ihnen, einen ersten Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen der Verwaltung zu gewinnen.



Landrat Dr. Mischak betonte in seiner Begrüßung die Notwendigkeit, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und auszubilden. „Wir brauchen Fachkräfte, die mit frischen Ideen und einem hohen Maß an Motivation in die Verwaltung kommen“, erklärte er. „Die Ausbildung junger Menschen ist nicht nur eine Investition in ihre Zukunft, sondern auch in die Zukunft unserer gesamten Verwaltung und der Region.“



Die neuen Auszubildenden wurden ermutigt, ihre Ideen und Perspektiven einzubringen und aktiv an der Gestaltung der Verwaltung mitzuwirken. Dr. Mischak hob hervor, dass die Kreisverwaltung ein Ort ist, an dem Teamarbeit und gegenseitige Unterstützung großgeschrieben werden. „Gemeinsam können wir viel erreichen und die Herausforderungen der Zukunft meistern“, so der Landrat.



„Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine Ausbildung in unserer Verwaltung entschieden haben, denn dies ist ein wichtiger Schritt, um den Fachkräftebedarf auch hier bei uns zu decken und gleichzeitig jungen Menschen wie Ihnen eine hervorragende berufliche Perspektive zu bieten“, betonte Dr. Mischak. Der Vogelsbergkreis setzt auf eine fundierte Ausbildung, die den Auszubildenden nicht nur das nötige Fachwissen vermittelt, sondern sie auch auf die praktischen Anforderungen des Berufslebens vorbereitet.



Mit einem positiven Ausblick auf die kommenden Jahre und der Unterstützung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen können die sechs jungen Vogelsberger in ihre Ausbildung starten. Auch Elisabeth Lippert, Anja Kreuder, Timo Walper und Melanie Ahne hießen die Azubis willkommen und betonten, dass sie sich auf die Zusammenarbeit und die frischen Impulse, die die neuen Auszubildenden mitbringen, freuten.

