"Wieder mittendrin" - Das neue vhs-Programmheft ist da

Das neue Programmheft der vhs des Vogelsbergkreises für das Frühjahr 2022 ist erschienen und liegt wieder in Banken, Buchhandlungen, Rathäusern und vielen Supermärkten im gesamten Kreisgebiet zur kostenfreien Mitnahme aus. Ab dem 31. Januar starten dann die ersten Kurse.Mehr als 400 Kurse, unter anderem aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf und EDV, unterstreichen das Ziel der vhs-Arbeit: allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen für alle Bürgerinnen und Bürger des Vogelsbergkreises zu ermöglichen.Das Semesterthema „Wieder mittendrin“ will die vhs dabei als durchaus optimistisch verstanden wissen: Wieder mittendrin im Leben und Lernen, dem Wunsch vieler Menschen nach der „alten Normalität“ entgegenkommen, nach sozialen Kontakten, persönlichem Austausch und miteinander Lernen vor Ort – dazu will das Frühjahrsprogramm einladen und Mut machen. Unter Einhaltung aller geltenden Infektionsschutzmaßnahmen wird dies mit maximaler Sicherheit von der vhs ermöglicht.Aber auch Online-Angebote finden weiterhin ihren Platz: Fortgesetzt wird das digitale Wissensprogramm vhs.wissen.live mit 18 Vorträgen von Februar bis Juni, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigen: von Galaxien und schwarzen Löchern über die „Geschichte und Zukunft der Mode“ bis hin zur Frage, ob Europa eine kulturelle Identität habe. Ebenfalls weitergeführt wird die digitale Vortragsreihe des Senckenberg-Museums in Frankfurt, für all die, die neugierig darauf sind, was sich hinter Fachbegriffen wie „Collectomics“, „Provenienzforschung“ oder „Kuratieren“ verbirgt. Dazu gibt es mit örtlichen Kursleitungen weitere Vorträge und Kursangebote im reinen Online-Format, beispielsweise Spanisch auf dem Niveau A2 oder „Bildbearbeitung mit GIMP“.Neue interessante Angebote gibt es insbesondere zum Thema „Umwelt“: Neben der Bildungsreihe „Zukunftsgerechte Energie für alle“ in Zusammenarbeit mit der LandesEnergieAgentur Hessen kann man beispielsweise zwischen zwei Vogelstimmenwanderungen wählen oder den „Hausgarten der Zukunft“ praktisch gestalten lernen.Der Bereich Kultur und Kreatives bietet erstmalig einen Workshop mit dem Instrument Udu an, das traditionell aus Nigeria stammt. Wieder im Trend ist auch das „Socken Stricken“ und das Nähen von eigenen Kleidungsstücken. Immer populär ist das Fotografieren: Neu im Angebot sind dabei die „Nachtfotografie“ und „Fotowalk – Streetfotografie mit Model“.Wer „Hygge“, das nordische Gefühl von Ruhe, Gelassenheit und Entspannung“, kennenlernen oder Qi Gong zum Beispiel in freier Natur am Heidberg bei Sickendorf erleben möchte, wird ebenfalls fündig. Dazu bietet der Gesundheitsbereich wieder verschiedene andere Formen der Entspannung und Stressbewältigung, aber auch zahlreiche Bewegungs- und Fitnesskurse, mit denen der Körper ganzheitlich trainiert wird. Kochkurse runden das Gesundheitsprogramm der vhs ab: von der regionalen Küche „Rund um den Bärlauch“ bis zur überregionalen Küche, von Wien bis nach Mexiko.Neben dem vielfältigen Kursangebot bei „Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“, insbesondere über die Integrationskursschiene des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, werden die „klassischen“ vhs-Fremdsprachen, also Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch, mit unterschiedlichen Niveaustufen und Schwerpunkten angeboten. „Wandern auf Französisch mit Picknick“, Niveau A2/B1, ragt dabei besonders heraus. Dazu gibt es neue Kennenlern- und Einstiegskurse in den Sprachen Portugiesisch, Japanisch und Persisch. Für Menschen mit Vorkenntnissen ist zudem Arabisch und Niederländisch im Angebot.Auch für den beruflichen Bereich kann man sich vielfältige Unterstützung holen: „Körpersprache“, „Rhetorik und Gesprächsführung“ oder „Stimmt‘s mit der Stimme?“ helfen bei der persönlichen Weiterentwicklung und Kommunikation. Über das XpertBusiness-System wird wieder ein anerkannter Zertifikatslehrgang in Finanzbuchführung angeboten. Diverse weitere Kurse und Workshops ermöglichen Interessierten, Grundlagen- oder Aufbauwissen in Windows 2010 oder Office 2019 (Word, Excel, Outlook oder Power Point) zu erlangen, beziehungsweise zu erweitern. Auch Grundlagenkurse zum Umgang mit dem Smartphone oder dem Tablet sowie zur Sicherheit im Internet sind im Programm. Neu ist hier auch ein Tageskurs zum Kennenlernen des 3D-Drucks.Die Geschäftsstelle in Alsfeld, Im Klaggarten 6, ist montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr unter 06631/792-7700 telefonisch erreichbar, oder per E-Mail unter info@vhs-vogelsberg.de und im Internet unter www.vhs-vogelsberg.de