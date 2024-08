Wieder Jugendleiter-Schulung

Lust auf eine interessante Freizeit im Zeltlager Landenhausen, eine Fahrt nach Usedomoder doch lieber Ferienspiele? Um all seine Fahrten und Freizeiten durchführen zu können, ist das Jugendamt des Vogelsbergkreises immer auf der Suche nach jungen, engagierten Menschen, die Lust haben solche Ausflüge zu begleiten. Aber auch im Bereich der Bildungsarbeit und den Ferienspielen der Schulbezogenen Jugendsozialarbeit freut man sich über Unterstützung. Deshalb bietet das Jugendamt mindestens zweimal pro Jahr eine Jugendleiter-Schulung (JuLeiCa) an. Hier erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die rechtlichen, pädagogischen und organisatorischen Grundlagen der Kinder- und Jugendarbeit und haben viel Raum, sich gegenseitig und die Mitarbeiter des Sachgebiets Jugendarbeit, Jugendbildung, Demokratieförderung kennenzulernen. Die nächste Jugendleiter-Schulung findet vom 6. bis 8. September und 11. bis 13. Oktober statt. Angesprochen sind alle interessierten jungen Menschen, die Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben. Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bei Interesse kann man sich melden bei Hannah Müller: 06641/977443; hannah.mueller@vogelsbergkreis.de Weitere Informationen und Anmeldung gibt es unter https://freizeiten-bildung.de/event/1041