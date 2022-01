Wieder Impfen ohne Termin

Am Donnerstag und Freitag (20. und 21. Januar) sowie am Dienstag und Mittwoch in der nächsten Woche (25. und 26. Januar) wird in der Alsfelder Hessenhalle wieder Impfen ohne Termin angeboten. Das Team des Impfzentrums steht jeweils zwischen 10 und 18 Uhr bereit, um die Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus mit BioNTech oder Moderna vorzunehmen.



Bereits gebuchte Termine an diesen vier Tagen haben weiterhin Bestand.