„Wie wollen wir in der Zukunft wohnen?“

In guter Nachbarschaft gemeinschaftlich wohnen im Vogelsberg – darum geht es bei einer Veranstaltung, die am Donnerstag, 14. März, ab 17 Uhr in der Aula der Sparkasse Lauterbach stattfindet. Der Vogelsbergkreis, das Evangelische Dekanat Vogelsberg und Der Paritätische Hessen, die Kreisgruppe Vogelsberg, laden alle Interessierten ein, sich in lockerer Atmosphäre mit dem Thema: „Wie wollen wir in Zukunft wohnen?“ auseinanderzusetzen. Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak hat die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen, denn „das Thema ist jetzt wichtig und richtig“, betont er.



Immer mehr Menschen in den Dörfern und Städten wohnen nach dem Auszug ihrer erwachsenen Kinder zu zweit oder alleine in für sie zu groß gewordenen Eigenheimen. Nicht jeder hat die finanziellen Mittel, Haus und Grundstück auf Dauer angemessen zu unterhalten, so dass das Eigenheim mitunter auch als Belastung empfunden wird. An diesem Punkt können gemeinschaftliche Wohnkonzepte eine Alternative sein.



Zum Programm am 14. März: Nach einem Impulsreferat von Birgit Kasper von der Landesberatungsstelle gemeinschaftliches Wohnen werden sich verschiedene Wohnprojekte aus dem Vogelsbergkreis vorstellen. Die Veranstalter sind vor Ort, um wichtige Fragen zu beantworten. Weiterhin soll die Veranstaltung auch ein Forum sein, um miteinander ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch, um Gleichgesinnte zu treffen.

(lifePR) (