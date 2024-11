Ein Strategietreffen zum Thema „Wie können wir unsere Demokratie verteidigen und weiterentwickeln?“ findet am Freitag, 22. November, von 18 bis 21 Uhr in der Volkshochschule in Alsfeld statt. Dabei wird es um Fragen wie „Was können wir dem Rechtsruck entgegenbringen und wie können wir uns zusammentun und engagieren?“ oder „Was macht eine Demokratie wehrhaft und wie können wir Menschenrechte für alle sichern?“ gehen. Die Teilnehmer des Treffens werden gemeinsam ins Gespräch gehen und überlegen, wie man sich für Demokratie einsetzen kann. Es soll um eine gemeinsame Entwicklung von persönlichen, aber auch regionalen Strategien gehen, die Demokratie im Vogelsbergkreis zu stärken. Die Teilnehmer werden gemeinsam nach Ideen und Lösungen suchen.



Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Arbeit und Leben statt.

(lifePR) (