Was ist mir wichtig in der Erziehung? Wie gut kenne ich mich selbst? Wie kann ich mein Kind unterstützen? Um diese Fragen geht es beim Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“, den das Jugendamt des Vogelsbergkreises in Kooperation mit dem Familienhaus Alsfeld anbietet. Schon in den letzten beiden Jahren wurde dieser Kurs durchgeführt, dank großer Nachfrage geht es nun in die dritte Runde.Der Kurs bietet interessierten Eltern wertvolle Eindrücke und Tipps, es geht um verschiedene Themenbereiche, es geht um das Setzen von Grenzen, um die Frage, wie man Vereinbarung trifft, oder um die Lösung von Konflikten. Das sind die Leitfaden dieses Kurses, der schon vielen Eltern geholfen hat, besser in der Familie klarzukommen.Auch die Eltern aus den beiden ersten Elternkursen gaben ihr Feedback:„Die Inhalte des Elternkurses waren sehr gut aufeinander abgestimmt. Theoretischer Input und praktische Anwendung waren ausgewogen. Der Kurs hat in mancher Hinsicht die Augen geöffnet und auch im aktuellen Erziehungsverhalten gestärkt“.„Der Kurs hat eine Möglichkeit geschaffen, den Erziehungsstil zu hinterfragen. Viele Dinge wurden einfach wieder bewusst und können im Alltag genutzt werden“.„Keiner ist perfekt und alleine!“.„Ich habe zufällig von dem Kurs erfahren und fühlte: Das ist genau das Richtige für mich. In dem Kurs hat man offen über alles reden können. Wir haben Verständnis und viele Tipps sowie neue Anregungen erhalten. Die Gruppe hat mir sehr gut getan“.Der neue Elternkurs startet am Mittwoch, 30. April. Es gibt acht Treffen (mittwochs von 18 bis 20 Uhr) in den Räumen der Volkshochschule in Alsfeld. Der erste und der letzte Termin sind auf drei Stunden terminiert. Der Besuch des Kurses ist kostenfrei. Der Kurs lebt vom Austausch untereinander und wird deshalb nur mit einer Anzahl von acht Personen stattfinden. Anmeldungen sind erforderlich und per E-Mail ab sofort bis zum 16. April möglich an elternkurs@vogelsbergkreis.de