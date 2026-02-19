Kontakt
Wie ist das mit dem Pflegegrad?

Um die Frage „Wie ist das mit dem Pflegegrad?“ geht es bei der nächsten Online-Veranstaltung des Vogelsberger Pflegestützpunktes. Informiert wird von A wie Antragsstellung bis Z wie Zuordnung des Pflegegrades. Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 24. Februar, ab 18 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter 06641/977-2091 oder -2097 oder per Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
