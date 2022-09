Wie funktioniert der Rettungsdienst?

50 Jahre Vogelsbergkreis

Was passiert eigentlich, wenn ich im Notfall die 112 anrufe? Wie funktioniert überhaupt der Rettungsdienst? Auskunft gibt Dr. Erich Wranze-Bielefeld, der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes, am Samstag beim großen Bürgerfest in der Schule an der Wascherde in Lauterbach. Ab 14.30 Uhr referiert Dr. Wranze-Bielefeld in der Aula und geht dabei auf die „Königsdisziplin“ des Rettungsdienstes ein: die Reanimation