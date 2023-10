Wie funktioniert Kommunalpolitik?

Arbeitsintensives Wochenendseminar des 15. Kreisjugendparlaments

Viel vorgenommen hatte sich das neu gewählte Kreisjugendparlament (KJP) des Vogelsbergkreises in seinem zweiten Wochenendseminar in der Jugendherberge Lauterbach.



Gestartet wurde mit einem Vortrag der ersten Vorsitzenden Johanna Faubel zur Reichspogromnacht, da das KJP beschlossen hatte, an der Gedenkfeier am 9. November in Lauterbach teilzunehmen. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt war eine Präsentation von Florian Sauermann, ein Dozent der Akademie für Kommunalpolitik Hessen, über Kommunalpolitik sowie die unterschiedlichen Aufgaben von Städten und Gemeinden, die mit einem anschließenden Rollenspiel thematisch vertieft wurden.



In Kleingruppen behandelten die Jugendlichen zudem Themen wie Marketing, den ÖPNV, Freizeitgestaltungsmöglichkeiten im Vogelsbergkreis und die Jugendarbeit. Daraus resultierten einige Ideen: Beispielsweise soll eine Umfrage zur Nutzung von Schülertickets über den Schulbusverkehr hinaus gestartet, ein Flyer zur Arbeit des KJPs erstellt, ein Snack-Automat in Homberg installiert werden und eine professionell gestaltete Graffiti-Wand soll nach den Wünschen der Jugendlichen in Romrod entstehen.



Als Ausgleich zu den intensiven Sitzungen drehten die Jugendlichen ein paar Runden auf der Lauterbacher Eisbahn.