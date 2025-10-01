Kontakt
Wie aus Schnecki eine Rennschnecke wird

Vorleserunde mit Landrat Dr. Mischak / Selbstgeschriebenes Buch für Kitas und Grundschulen

Über dem Vogelsberg geht die Sonne auf und strahlt vom Himmel, aber die kleine Schnecki mag gar nicht aufstehen. Sie schaut ganz traurig aus, denn sie hat Angst vor dem Bewegungscheck in ihrer Waldschule. Sie ist doch immer so langsam und mag da gar nicht mitmachen. Doch dann kommt alles ganz anders: Schnecki wird tatsächlich zur Rennschnecke – wie sie das geschafft hat? Die Kinder aus der Kita „Vulkanwichtel“ in Grebenhain wissen das schon, denn dort hat Landrat Dr. Jens Mischak jetzt die Geschichte von Schnecki vorgelesen. Vorgelesen – genau! „Schnecki die Rennschnecke“ gibt es nämlich als Büchlein, das sich die hiesigen Kindergärten und Grundschul-Klassen bei der Vogelsberger Kreisverwaltung besorgen können.

Ganz gespannt sind die kleinen „Vulkanwichtel“ in Grebenhain, als ihnen der Landrat von der kleinen Schnecke erzählt. Und von ihren Freunden im Wald, die ihr helfen, richtig sportlich zu werden. Frau Hase zum Beispiel, die so schnell rennen kann, bietet Schnecki an, zweimal in der Woche mit ihr zu trainieren. Und der Herr Hirsch, der einen Baumstamm auf seinem Geweih balancieren kann, der macht Schnecki ganz viel Mut. „Schau dich an. Du trägst jeden Tag ein ganzes Haus umher. Das schafft auch nicht jeder“, liest Jens Mischak vor. Und natürlich will der Landrat von den Kindergarten-Kindern auch ganz viel wissen. Ob sie auch Sport machen? Ob sie im Verein sind? Und ob sie sich auf die Schule freuen?

In Schneckis Waldschule ist inzwischen der große Tag angebrochen. Zuerst ist die kleine Schnecke ganz aufgeregt, aber das legt sich schnell. Denn sie hat in den vergangenen Wochen ja noch ganz viele gute Tipps bekommen. Von Frau Dr. Eule und Herrn Hund und von einem ganzen Bienen-Verein. Und schon kommt mit großen Schritten Frau Fuchs angelaufen und gibt den Startschuss für den großen Bewegungscheck. Und wie geht der aus? Bekommt Schnecki eine Medaille? Das wird natürlich nicht verraten. Das können die Vogelsberger Kinder aber selbst herausfinden, wenn sie sich das Büchlein besorgen.

Das gibt es übrigens bei Dominic Günther, dem Bewegungskoordinator in der Kreisverwaltung. Der hat sich nämlich die tollen Geschichten rund um Schnecki einfallen lassen. Weil sich Kinder heute leider oft viel zu wenig bewegen, sollen sie sich ein Beispiel nehmen an Schnecki und ebenfalls Sport machen. Und natürlich lesen oder, wenn sie noch kleiner sind, sich vorlesen lassen. Vielleicht finden sie ja Vorleser, die das genauso gut und spannend machen wie der Landrat in der Kita „Vulkanwichtel“.

Das selbstgeschriebene Kinderbuch „Schnecki – die Rennschnecke“ in einer Auflage von 8500 Exemplaren ist geeignet für Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Kindergärten, Grundschulen oder die entsprechenden Fördervereine aus dem Vogelsbergkreis, die einen Satz kostenfreier Bücher haben möchten, können sich direkt an Sportkoordinator Dominic Günther, Telefon 06631/792-3806, oder per Mail an dominic.guenther@vogelsbergkreis.de, wenden. Günther bietet auch an, Aktionstage in den Kitas mit Vorlese-Runde, mit Spaziergängen, mit Sport und Spiel durchzuführen.

 

