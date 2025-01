Wertschätzung für die Lebensleistung

Starker Teamgeist, ein reicher Erfahrungsschatz, eine große Offenheit für Neues und Geradlinigkeit: Das sind Eigenschaften, die Sigrun Wagner auszeichnen. Deutlich wurde das nun bei ihrer Verabschiedung in den Ruhestand nach knapp 40 Jahren beim Vogelsbergkreis. Zu dieser waren Stefan Schmidt, Leiter des Amts für Hochbau, Energie und Gebäudewirtschaft (AHEG), seine Stellvertreterin Silke Kraft, Personalratsvorsitzende Anja Kreuder, die stellvertretende Haupt- und Personalamtsleiterin Melanie Ahne sowie die Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Lippert an den Verwaltungsstandort des AHEG gekommen.



Sigrun Wagner begann 1987 in der Poststelle der Kreisverwaltung, bevor sie im darauffolgenden Jahr in die Bildstelle nach Alsfeld wechselte. Fünfeinhalb Jahre später wechselte die gelernte Bürokauffrau ins damalige Hochbauamt. Dort hat sie maßgeblich am Aufbau und der Umsetzung des Energiemanagements für die kreiseigenen Liegenschaften mitgearbeitet, berichtete ihre langjährige Kollegin Silke Kraft. In ihrer Zeit beim Vogelsbergkreis hat Sigrun Wagner sich auch für die Belange der Bediensteten eingesetzt, denn sie war ab 2012 für neun Jahre im Personalrat aktiv.



In ihrem Berufsleben hat Sigrun Wagner Veränderungen und Herausforderungen angenommen, sie lösungsorientiert angegangen und wurde für ihre Unterstützung in schwierigen Arbeitssituationen sowie ihren Einsatz für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr geschätzt, führte Silke Kraft aus und wünschte ihrer Teamkollegin für den Ruhestand viel Glück und Gesundheit.



Dem schlossen sich auch Stefan Schmidt, Anja Kreuder, Melanie Ahne und Elisabeth Lippert an, die der scheidenden Kollegin ganz herzlich für ihr Engagement dankten, ihr einen guten Einstieg in den Ruhestand und das Beste für das Leben nach dem Beruf wünschten.

