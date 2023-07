Wer viel liest, gewinnt!

150 Klassen aus dem Vogelsbergkreis beim 9. Antolin-Lesewettbewerb

Es herrschen Gewusel und große Aufregung in der Turnhalle der Eichbergschule in Lauterbach: Mehr als 300 Kinder sind mit ihren Lehrkräften aus dem gesamten Vogelsbergkreis angereist, um zu erfahren, wer Klassenstufensieger des 9. Vogelsberger Antolin-Lesewettbewerbs wird. Kinder aus 22 Schulen und 150 Klassen der Stufen 1 bis 6 haben sich in der Grundschule in Lauterbach versammelt. Außerdem mit dabei: Kinderbuchautor Björn Berenz, der sein neues Buch „Akte Ahhh! Nachbarn des Grauens“ vorstellt.



Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klasse aus dem gesamten Kreisgebiet können am Lesewettbewerb teilnehmen. Das funktioniert so: Lehrerinnen und Lehrer stellen in einem Online-Portal eine Leseliste zusammen, die die Schüler einsehen und sich von dort ein Buch auswählen können. Dieses müssen sie über eine Bibliothek oder den Buchhandel besorgen und lesen. Anschließend beantworten die Kinder kurze Quizfragen zum Buchinhalt auf dem Online-Portal – und erhalten entsprechende Punkte.



Durchgeführt und organisiert wurde der 9. Antolin-Lesewettbewerbs vom MAUS-Medienzentrum Lauterbach und Schulen aus dem gesamten Kreisgebiet. Finanziert und logistisch unterstützt wird der Lesewettbewerb vom Amt für schulische Bildung und Betreuung des Vogelsbergkreises (ASBB), Schirmherr ist Landrat Manfred Görig (SPD).



Peter Weißmüller, Leiter des MAUS-Medienzentrums, hatte die Idee, den Wettbewerb im Vogelsbergkreis zu etablieren: „Ich denke, dass wir mithilfe des Wettbewerbs viel Positives bewirken: Die Schülerinnen und Schüler werden zum Lesen motiviert, die Bücher, die die Kinder lesen, können in der Klasse besprochen werden und es wird die Medienkompetenz geschult, da die Schüler in einem Online-Portal arbeiten müssen."



Die besten Leserinnen und Leser im Überblick:



Grundschule Kunterbunt: Alisa Schneider, Klasse 1b, und Marten Bauerfeind, Klasse 1b

Oberwaldschule Grebenhain: Emma Zimmermann, Klasse 2b, und Lara Ohlemutz, Klasse 5G2

Freiherr-vom-Stein-Schule Herbstein: Pepe Walther, Klasse 2b

Gudrun-Pausewang-Schule Maar: Alina Herber, Klasse 3

Gerhart-Hauptmann-Schule Alsfeld: Yakoub Dino, Klasse 3b

Eichbergschule Lauterbach: Sarah Busca, Klasse 4d

Dieffenbachschule Schlitz: Max Menkens, Klasse 4b

Alexander-von-Humboldt-Schule Lauterbach: Ata Gökay Deniz, Klasse 5a, und Maximilian Gipp, Klasse 6a

Albert-Schweitzer-Schule Alsfeld: Emma-Sophie Herget, Klasse 6d



Die Klassenstufensieger erhalten eine Urkunde und einen Büchergutschein.