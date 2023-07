Wenn die ganz Kleinen Großes schaffen

Zähneputzen in der Kita? Kein Problem! Die Kinder der Kita Wiesenwichtel in Schotten Rainrod sind „Rundum mundgesund“

Zahnarztbesuche dürften in Zukunft kein Problem mehr für die Kinder der Kita Wiesenwichtel in Schotten-Rainrod sein, denn sie sind „Rundum mundgesund“. Das sogenannte Programm „Rundum mundgesund Wir sind dabei!“ wird besonders gut in der Kita Wiesenwichtel umgesetzt. Dafür gab es bereits eine Auszeichnung, ein Prädikat, und das wurde jetzt sogar verlängert. Darüber freute sich jetzt nicht nur die Leiterin der Kita, Stephanie Münch, sondern auch Uta Born (Arbeitskreis Jugendzahnpflege Vogelsberg), Dr. Sonja Schmidt-Schäfer (Schulzahnärztin), Sabine Götz (Mitarbeiterin in der Patenschaftszahnarztpraxis Eilers & Schäfer), Jennifer Wick (Elternbeirat), Bürgermeisterin Susanne Schaab und Nicole Adam mit Handpuppe Rosa, die allesamt an der Verleihung teilnahmen.



Um ihren Erfolg zu feiern, sangen die Kinder der Kita mit Begleitung durch Nicole Adam und Handpuppe Rosa ein selbstgedichtetes Lied, welches sich inhaltlich um Lebensmittel drehte, die im Sinne des Zuckerfreien Vormittags in die Brotdose gehören.



Das nun verlängerte Prädikat der Kita in Schotten-Rainrod wird verliehen durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI), die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH) und den regionalen Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJ). Uta Born vom AKJ Vogelsberg stellte die Inhalte des Zertifikats vor. Das Prädikat steht vor allem für die bessere Kariesprophylaxe und den daraus abgeleiteten Präventionsaktivitäten. Um es zu erhalten, muss ein gewisses Konzept in den Kindertageseinrichtungen verankert sein. Hierbei stehen ausschließlich Wasser, Mineralwasser oder ungesüßter Tee als Getränke bereit. Die Kinder sollen auch gemäß des Zuckerfreien Vormittags frühstücken und täglich das Zähneputzen nach der KAIplus Systematik üben, welche die Kaufläche, Außenfläche und Innenfläche betrifft. Das „plus“ steht für das zusätzliche Putzen der Zähne durch die Eltern.



Dr. Sonja Schmidt-Schäfer lobte besonders die gute Vorarbeit in den Kitas, denn in den Grundschulen in Schotten beherrschen die Kinder die Zahnputztechnik. Auch die Bürgermeisterin von Schotten, Susanne Schaab, hob hervor, dass durch die engagierte Arbeit der Kita eine lebenslange Grundlage für die Mundgesundheit gelegt wird. Zudem vereinfacht die gute Vorarbeit das Zähneputzen mit den Kindern zu Hause, so Elternbeirat Jennifer Wick.