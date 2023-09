Wenn die Welt Kopf steht, der Alltag sich ändert, Gewohnheiten sich auflösen, Vertraute zu Fremden werden und immer mehr Hilfe nötig ist, sind das deutliche Anzeichen einer demenziellen Erkrankung. Weltweit sind etwa 55 Millionen Menschen davon betroffen, und wie die Deutsche Alzheimer Gesellschaft mitteilt, zeigen die Prognosen, dass die Zahl der Erkrankten bis 2050 weltweit auf 139 Millionen ansteigen wird. Die Woche der Demenz vom 18. bis 24. September und der Welt-Alzheimertag am 21. September legen dabei auch den Fokus auf das Schicksal der rund 1,8 Millionen Demenzerkrankten und ihrer Angehörigen in Deutschland.Der Pflegestützpunkt im Vogelsbergkreis ist als neutrale und unabhängige Beratungsstelle Mitglied der DemenzPartner-Initiative der Deutschen Alzheimergesellschaft und beteiligt sich rund um den Welt-Alzheimertag mit verschiedenen Angeboten für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte, um auf das Thema aufmerksam zu machen.Unter anderem bietet er gemeinsam mit der vhs des Vogelsbergkreises zwei Kompaktkurse „Demenz“ an. Am Dienstag, 19. September, findet von 17 bis 20 Uhr ein Kurs in der Gleentalhalle in Kirtorf statt (vhs-Kurs-Nr. 232_1800). Ein zweiter Kurs lädt am Donnerstag, 28. September, von 17 bis 20 Uhr, Interessierte ins Dorfgemeinschaftshaus Hörgenau ein (vhs-Kurs-Nr. 232_1801). Anmeldungen zu den beiden Kursen nimmt die vhs unter 06631 7927700 oder über www.vhs-vogelsberg.de entgegen.Weiterhin veranstaltet der Pflegestützpunkt am Donnerstag, 21. September, von 18 bis 19:30 Uhr einen Online-Kompaktkurs „Demenz – Hilfe für Helfer“. Interessierte können sich über den Link meet.vogelsbergkreis.de/b/mon-nrr-0lm-rfz einwählen und mit Laptop, Smartphone oder PC an der Veranstaltung teilnehmen. Für die Teilnahme werden ein Internetzugang, ein Mikrofon und gegebenenfalls eine Kamera benötigt.