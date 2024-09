„Wenn die Luft brennt - Klimaschutzkritik von rechts kontern“ ist Titel eines Online-Workshops, die die vhs in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen am Mittwoch, 2. Oktober von 17 Uhr bis 21 Uhr anbietet.Der Workshop gibt einen Überblick über extrem rechte Interventionen rund um das Thema Klimaschutzdebatte. Die Teilnehmer werden unterstützt, sich gegen Klimawandelleugnung, völkisches Heimatschutzdenken und Verschwörungstheorien zur Wehr zu setzen.Der dreistündige Workshop stärkt die Kommunikationspraxis, zudem schärfen die Teilnehmer ihr Bewusstsein dafür, wie sie in diesen Situationen jeweils sinnvoll handeln können und wollen. Auf der Argumentationsebene werden eine Auswahl von Argumentationsmustern rund um Klimaschutzkritik, die von rechter Seite eingebracht werden, sowie eigene Gesprächsstrategien behandelt, die dann live ausprobiert werden können. Die Veranstaltung richtet sich an Teilnehmer ab 16 Jahren. Infos und Anmeldung bei der vhs unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de