Welt-Alzheimertag und Woche der Demenz im Fokus

Schon jetzt leiden rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland an Demenz – und die Zahlen werden in Zukunft laut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft noch weiter ansteigen. Deshalb nutzt der Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis vor dem Hintergrund des Welt-Alzheimertags am 21. September sowie der Woche der Demenz vom 16. bis 22. September die Gelegenheit und bietet zwei Veranstaltungen zum Thema an:



Am Montag, 23. September, wird um 15 Uhr der Film „Die unendliche Erinnerung“ im Lichtspielhaus in Lauterbach gezeigt. Der Pflegestützpunkt stellt seine Arbeit an dem Nachmittag vor und begleitet den Film, in dem es um ein Paar geht, das lernen muss, mit der Diagnose Alzheimer des Mannes umzugehen. Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes stehen im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Eintrittskarten sind im Kino erhältlich.



Am Dienstag, 24. September, präsentiert der Pflegestützpunkt um 18 Uhr einen Online-Kurs zum Thema „Menschen mit Demenz verstehen und begleiten“. In diesem Kurs, der etwa eineinhalb Stunden dauert, werden wichtige Informationen zum Krankheitsbild, zur Kommunikation und zu Unterstützungsmöglichkeiten gegeben. Pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte können sich telefonisch unter 06641-9772091 oder 06641-9772097 anmelden. Das ist ebenso per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de möglich. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung übersandt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

