Was wir in Europa schaffen können: Wohlstand sichern und das Klima schützen

Wie können die deutsche und die europäische Wettbewerbsfähigkeit gefördert, der Wohlstand in Deutschland gesichert und gleichzeitig die Klimaziele erreicht werden? Wie können Interessen und Bedürfnisse heutiger sowie zukünftiger Generationen ausgeglichen werden, die Energieversorgung nachhaltig, zuverlässig und bezahlbar gestaltet und das Klima geschont werden? Fragen, die bei der Kooperationsveranstaltung von der Volkshochschule des Vogelsbergkreises und der Konrad-Adenauer-Stiftung Hessen auf der Tagesordnung stehen.Der Vortrag mit dem Thema: „Was wir in Europa schaffen können: Wohlstand sichern und Klima schützen“ findet am Freitag, 19. April, um 18 Uhr in der vhs in Alsfeld statt.Gemeinsam mit Tim Peter, Referent zur Wettbewerbsfähigkeit Europas, Martin Giese, Inhaber Giese GmbH Meisterfachbetrieb, und Prof. Dr. Sven Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments, sollen verschiedene Themen diskutiert werden. Dabei soll es etwa um Chancen internationaler Kooperationen für die Entwicklung klimaneutraler Energieversorgung, globale Formate für die Erreichung der Klimaschutzziele, und Technologieoffenheit gehen, um letztendlich effizient Klimaziele zu erreichen. Im Anschluss wird es Gelegenheit für viele interessante Gespräche geben.Für weitere Fragen oder Anmeldungen ist die Volkshochschule unter der Telefonnummer 06631/792-7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de erreichbar.