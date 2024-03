Was macht meinen Ort so besonders?

Was zeichnet unser Dorf aus? Welche Stärken und Qualitäten haben wir? Und wie wollen wir eine lebenswerte Zukunft gestalten? Antworten auf diese Fragen lassen sich finden - und zwar gemeinsam beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Aktuell läuft die Anmeldephase, noch bis zum 31. März können sich Vogelsberger Dörfer für diesen Regionalentscheid anmelden, wirbt Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak für die Teilnahme. Und was es genau mit diesem Wettbewerb auf sich hat – das zeigt die nachstehende Übersicht:+++Träger des Wettbewerbs ist das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten Jagd und Heimat. Mittlerweile läuft bereits die 38. Runde. Um es genau zu sagen: Gestartet ist jetzt der Regionalentscheid dieses hessenweiten Wettbewerbs.+++Der Vogelsbergkreis war gerade in der vergangenen Runde richtig erfolgreich. Gemeinsam mit dem Landkreis Fulda bildetet er eine sogenannte Region, dabei stellten sich insgesamt zwölf Dörfer dem Votum der Jury. Mit Pfordt und Weyers aus dem Landkreis Fulda schafften es gleich zwei Teilnehmer in den Landesentscheid. Für Weyers ging es sogar weiter in den Bundesentscheid. Zur Preisübergabe, die in Berlin auf der Grünen Woche stattfand, reiste das gesamte Dorf an.Erfolgreich war noch ein zweites Dorf aus dem Vogelsbergkreis: Sichenhausen bekam den Sonderpreis für das große Engagement des dortigen Fördervereins.+++„Wer mitmacht, hat schon gewonnen – auch wenn es am Ende keine Auszeichnung gibt“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak. „Denn der Wettbewerb animiert dazu, sich mit der Zukunft des Dorfes auseinanderzusetzen und die Herausforderungen der Zeit durch ehrenamtliches Engagement generationenübergreifend anzugehen. Die Erfahrung zeigt: Sich mit den Themen zu beschäftigen, zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden, gibt neue Impulse für eine attraktive Entwicklung unserer Dörfer“, hatte der Erste Kreisbeigeordnete schon zum Auftakt des Regionalentscheids betont. Oft bringe schon die gemeinsame Beschäftigung mit den Themen einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger. „Gemeinsam wird gearbeitet, werden Projektideen vorangebracht und eigenständig umgesetzt“, schildert Dr. Michak.+++Aktuell läuft die Anmeldephase. Mit der Anmeldung kann dann auch ein Termin für eine Vor-Ort-Beratung vereinbart werden. Zuständig für die Beratung und die Organisation im Vogelsbergkreis ist das Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum. Ansprechpartner sind Angelika Boese (06641 977 3520), angelika.boese@vogelsbergkreis.de und Agnes Baumgardt (06631 792 708), agnes.baumgardt@vogelsbergkreis.de . Hier kann man sich auch für den Wettbewerb anmelden, Anmeldeschluss ist der 31. März.+++Im Sommer werden alle teilnehmenden Dörfer besucht und erhalten die Möglichkeit, ihre Projekte und das gesamte Dorf zu präsentieren. Im Mittelpunkt stehen werden insbesondere Themen wie die Schaffung einer lebendigen Dorfgemeinschaft für alle Generationen, Verfügbarkeit von ausreichend bezahlbarem Wohnraum für junge Familien oder die Integration von Neubürgern ins Dorfleben. Aber auch Zukunftsthemen wie regenerative Energien, Erhaltung der Lebensgrundlagen durch Produktion regionaler Lebensmittel sowie Natur- und Landschaftsschutz werden bei der Bewertung der Dörfer eine Rolle spielen.