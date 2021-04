Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet einen kostenlosen Online-Workshop zur nachhaltigen Entwicklung mit dem Thema: „Was ist enkelgerechtes Leben?“ an. Der Workshop findet am Dienstag, 27. April, und am Donnerstag, 29. April, jeweils von 19 Uhr bis 21 Uhr statt.„Global denken, lokal handeln”: Diesen Leitgedanken hat laut vhs die Weltgemeinschaft vor 30 Jahren auf der ersten Weltklimakonferenz formuliert. Mittlerweile haben die Vereinten Nationen dazu auch einen Katalog von 17 „Zielen für eine nachhaltige Entwicklung” beschlossen. Diese werden in dem Workshop vorgestellt und bieten den Teilnehmern eine Basis, auf der diese eigene Vorstellungen von einem „guten Leben“ entwickeln können. Gemeinsam mit den Teilnehmer sollen Fragestellungen für weitere Veranstaltungen formuliert werden. Was müssen, wollen und können wir heute tun, damit unsere Enkel auch in 30 Jahren eine lebenswerte Welt vorfinden?Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Bildungsnetzwerk für nachhaltige Entwicklung Vogelsberg, gefördert durch das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Rahmen des Integrierten Klimaschutzplans statt.Der Online-Workshop findet über das Video-Konferenztool “Webex“ statt, das kostenlos heruntergeladen werden kann. Um teilnehmen zu können, sind ein PC, Laptop oder Tablet mit aktuellem Browser (zum Beispiel Chrome, Firefox oder Safari) nötig sowie ein Headset und eine Web-Kamera, um auch per Video mit den Referenten und den anderen Teilnehmer verbunden sein zu können. Vorteilhaft ist es, wenn noch ein weiteres Endgerät (Smartphone oder Tablet) zur Verfügung steht, da im Kurs das Umfragetoo „Mentimeter“ eingebunden sein wird. Weitere Rückfragen zur Technik beantwortet Kirsten Wegwerth unter Telefon 06631-7927780.Anmeldungen sind unter Telefon 06631/792-7820, per E-Mail an info@vhs-vogelsber.de oder auf der Website www.vhs-vogelsberg.de möglich.