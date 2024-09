Was bedeutet Demokratie?

Filme zum Thema Demokratie zeigt das Lichtspielhaus Lauterbach am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr im Rahmen des Hessischen Dokumentarfilmtags (LETsDOK). Zu Beginn wird einem ganz besonderen Projekt die Bühne überlassen: Der Hessische Dokumentarfilmtag hat gemeinsam mit dem Jugendamt Vogelsbergkreis (Sachgebiet Jugendarbeit, Jugendbildung, Demokratieförderung), dem Verein hoch9 e.V. und mit der Unterstützung von „Demokratie leben!“ das Jugendmedienprojekt Demokratie und Film ins Leben gerufen. Die Dokumentarfilmschaffenden und die Abgeordneten des Kreisjugendparlaments Vogelsberg beschäftigten sich im Film mit ihrem selbstgenannten Titel „Aufmachen“ mit dem, was Demokratie für die jungen Menschen bedeutet. Welche Erfahrungen machen sie im täglichen Miteinander? Wie schlägt sich Demokratie in ihrem Leben nieder?



Die Premiere des Films findet im Vorprogramm von „Democracy – Im Rausch der Daten“ statt. Die jungen Akteure werden zum Filmgespräch anwesend sein.



Im Anschluss wird der Dokumentarfilm „Democracy – Im Rausch der Daten“ von David Bernet gezeigt. Der Regisseur begleitet den politischen Kampf um das europäische Datenschutzgesetz im EU-Parlament und öffnet dabei die Türen zu einer schier undurchdringlichen Welt. Zum ersten Mal konnte ein Filmteam so tief ins Innere der EU vordringen und die Entstehung eines Gesetztes filmisch begleiten. Der Berliner Regisseur wird an dem Abend zum Filmgespräch anwesend sein.

(lifePR) (