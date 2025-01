Warmes Essen für Kirtorfer Grundschüler

Bislang gibt´s für die Kinder an der Kirtorfer Grundschule mittags ein zusätzliches Pausenbrot oder einen kalten Snack im Klassenraum, das aber könnte sich schon bald ändern: So kündigt Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug bei seinem Besuch in der Schule nicht nur den Bau eines neuen Mensa-Gebäudes an, vielmehr kommt beim Rundgang durch die Räume die spontane Idee auf, ein leeres Klassenzimmer zu nutzen, um eine mobile Essensausgabe einzurichten. „Wenn alles klappt, dann könnte es im Laufe des nächsten Schuljahres ein warmes Mittagessen hier an der Grundschule geben. Zunächst aber muss eine hohe Hürde genommen werden: Wir müssen einen Caterer finden und eine solche Suche gestaltet sich zunehmend schwierig“, weiß der Schuldezernent.



„Wir können gut arbeiten mit den Bedingungen, die uns der Vogelsbergkreis als Schulträger bietet“, so die positive Rückmeldung von Schulleiter Nils Strowitzki, der neben Patrick Krug auch die beiden Amtsleiter Matthias Röse (Amt für Schulische Bildung und Betreuung) und Stefan Schmidt (Amt für Hochbau, Energie und Gebäudewirtschaft) in seinem Büro begrüßt. Einziges Manko aus Sicht des Schulleiters: „Wir haben hier keine Gegebenheiten, um den Kindern ein warmes Mittagessen anbieten zu können.“ Dabei bleiben die meisten Kinder über Mittag in der Schule. Wer Hunger hat, für den gibt es in der Pause eben den kalten Snack oder man hat ein zusätzliches Pausenbrot dabei.



„Unsere Nachmittagsbetreuung wird richtig gut genutzt“, erzählt Strowitzki, „90 Prozent der Kinder nehmen unser Angebot in Anspruch – in den unterschiedlichsten Varianten.“ Die Kinder können bis maximal 16 Uhr in der Schule bleiben, das sind laut Strowitzki aber nur sehr wenige, oft wird der letzte Bus genommen und es geht um 14.30 Uhr nach Hause. Ferienbetreuung war hingegen bislang kein Thema in der Kirtorfer Grundschule „Wir haben eine Abfrage gemacht, der Bedarf war nicht gegeben“, erläutert der Schulleiter.



Bedarf aber gibt es für eine neue Mensa. Die soll auf dem Schulgelände gebaut werden. „Der Förderantrag im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagesausbau ist gestellt, wir stehen auf der Förderliste“, informiert Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug beim Rundgang über das Außengelände. „Zunächst wird das Betreuungsgebäude an der Eichbergschule in Lauterbach fertiggestellt, dann ist Schotten an der Reihe, wenn wir dort angefangen haben, dann startet auch das Projekt in Kirtorf“, stellt Krug den zeitlichen Ablauf dar. Und wenn die neue Mensa steht, wird dann auch der Schulhof hergerichtet, sichert der Erste Kreisbeigeordnete zu.



Beim abschließenden Rundgang durch das Schulgebäude fallen einige leerstehende Klassenräume auf und sofort wird die Idee geboren, genau solch einen Raum sinnvoll zu nutzen: „Wir könnten einen dieser Klassenräume herrichten und für eine temporäre Essensausgabe nutzen, bis die Mensa fertiggestellt ist“, schlägt der Schuldezernent vor. „Wir könnten hier eine mobile Ausgabe einrichten, nach dem Essen könnte der Raum dann auch wieder für die Betreuung genutzt werden.“ Allerdings: Zunächst muss ein Caterer gefunden werden, der die Grundschule Kirtorf beliefern würde.





