Walken mit der vhs

Nordic-Walking, das fitnessorientierte Gehen, ist mehr als eine Form von Ausdauertraining und eignet sich für fast alle Alters- und Personengruppen. Es kann unterschiedlich intensiv durchgeführt werden. Daher ist es auch für Menschen mit orthopädischen Problemen geeignet. Der natürliche Bewegungsablauf ist leicht erlernbar, teilt die vhs mit, die ab Freitag, 27. September, einen Walking-Kurs in Frischborn anbietet. Es gibt vier Treffen, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Zentralstation. Nordic-Walking-Stöcke sind mitzubringen.Anmeldeschluss ist der 24. September.Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.