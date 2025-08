Vulkansommer startet mit perfektem A-Cappella-Sound

Für das Vulkansommer Kulturfestival, das noch bis Ende September zu zahlreichen Kulturveranstaltungen einlädt, war es ein gelungener Auftakt: Etwa 230 Zuhörer waren in die Adolf-Spieß-Halle nach Lauterbach gekommen, um den A-Cappella-Sound von „Les Brünettes“ zu genießen. Aber nicht nur Zuhören war angesagt, rund 50 durften sogar mit auf die Bühne. Wie das?Sie alle hatten sich im Vorfeld angemeldet und erhielten Notenmaterial zu eigenen Arrangements des bekannten Ohrwurms „Penny Lane“ und Stings „Fragile“ zum Einstudieren. In einem intensiven Workshop am Konzerttag hatten die Sängerinnen und Sänger die einmalige Gelegenheit, von den Profi-Sängerinnen fit für den gemeinsamen Auftritt am Abend gemacht zu werden – und zwar mit großem Erfolg, wie der stürmische Applaus zeigte.Die A-Cappella-Band „Les Brünettes“ feiert gerade ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum, sodass sich der musikalische Bogen an diesem Abend von ihren frühen Anfängen bis hin zu Stücken aus preisgekrönten Auftritten auf internationalen Bühnen spannte – immer dargeboten mit der ihnen typischen Leidenschaft und voller Energie. Darunter Eigenkompositionen und eigene Arrangements, wie zum Beispiel zu Stücken der Beatles, Beyoncé und anderen bekannten Hits, die das Publikum begeisterten.In 14 von insgesamt 19 Städten und Gemeinden im Vogelsbergkreis erwartet die Besucher bei der vierten Ausgabe des Vulkansommers ein starkes Kulturprogramm: 54 Veranstalter zeichnen für über 100 kulturelle Highlights verantwortlich und machen so auf das vielfältige und kleinteilige Kulturangebot in der Region aufmerksam. „Das ist eine ganze Menge und kann sich wirklich sehen lassen“, unterstrich Kulturdezernent Dr. Jens Mischak, „und das gelingt nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und reichlich Unterstützung da ist.“ Er bedankte sich bei den vielen ehrenamtlich Tätigen, den Vereinsmitgliedern – allen voran und stellvertretend bei der Geschäftsführerin Carolin Henningsen – sowie den zahlreichen Sponsoren. „Nur durch tatkräftige Unterstützung ist ein solches Kulturfestival umzusetzen, Kultur gibt es nicht zum Nulltarif“, machte er deutlich.In den Wochen des Vulkansommers bieten sich viele weitere Gelegenheiten, anregende Abende zu verbringen. Unterhaltsame Lesungen, interessante Konzerte, Kulturtage, Ausstellungen oder Open-Air-Kino sind nur einige der vielen Programmpunkte, die auf Besucher warten. Alle Veranstaltungen sind auf www.vulkansommer.de zu finden. „Lassen Sie sich vom bunten Angebot inspirieren, genießen Sie die eine oder andere Veranstaltung und tragen Sie durch Ihren Besuch zum Gelingen unseres Kulturfestivals bei“, lud Dr. Mischak abschließend ein.