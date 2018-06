Vulkansommer-Kulturfestival geht erstmals an den Start

11 Veranstalter in Schlitz, Wartenberg und Lauterbach stellen 17 Programmpunkte auf die Beine

Start am 6. Juli

Kartenvorverkauf beginnt am Samstag 16. Juni

Der Impuls kam von Direktor Lothar R. Behounek. Und der Vorschlag des Leiters der Landesmusikakademie Hessen in Schlitz, ein regionales Kulturfestival erstmals zu wagen, stieß auf beeindruckend große Resonanz. Kulturschaffende in Schlitz und den beiden Nachbarkommunen Lauterbach und Wartenberg wurden gefragt, ob sie mitmachen möchten.Nun sind es bei der ersten Auflage des „Vulkansommer-Kulturfestivals“ tatsächlich 17 Programmpunkte, die von 11 Veranstaltern „gestemmt“ werden – ganz überwiegend ehrenamtlich! Start ist am 6. Juli. Die Schirmherrschaft haben Landrat Manfred Görig und Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak übernommen.„Vielfalt und Breite im kulturellen Angebot in der Region sind eigentlich nichts Neues“, kommentiert Landrat Görig das von Woche zu Woche seit Ende letzten Jahres angewachsene Projekt. „Neu ist, die Sichtbarkeit durch ein gemeinsames Dach erheblich zu erhöhen.“ Das schaffe der Vulkansommer auf großartige Weise, ergänzt Dr. Mischak in einer gemeinsamen Presseerklärung des Landesmusikakademie-Fördervereins und der Kreisverwaltung, die bei den Planungstreffen ein wenig Hilfestellung geleistet hat. „Denn“, so Dr. Mischak, „die unerwartete Breite im Kulturangebot unterstützt unser Image und macht uns hessenweit bekannt“. Man könne nun mit dieser „Urzelle“ aus drei Kommunen sehr gut Erfahrungen sammeln – und vielleicht sei das Format Kulturfestival in ein paar Jahren für den ganzen Landkreis denkbar.Bürgermeister Hans-Jürgen Schäfer, der Vorsitzende des Fördervereins, ist ebenfalls begeistert: „Wir zeigen mit Selbstbewusstsein, was wir für Einheimische und Gäste kulturell zu bieten haben. Das kann der gesamten Region nur gut tun. Dabei ist die Landesmusikakademie Hessen natürlich Kraftquell und Magnet zugleich.“„Das kleine Gespenst“ für Kinder ab sechs Jahren bildet den Auftakt am Freitag, dem 6. Juli im Schloss Eisenbach. Abends geht es am gleichen Ort für Erwachsene weiter mit dem „Duft des Todes“. Auch an diesem Freitag wird „Ich, Judas“, der Film mit Ben Becker in der Lauterbacher Stadtkirche gezeigt.Am Samstag, 7. Juli, lockt die Landesmusikakademie Hessen in Schlitz zum 15-jährigen Jubiläum mit einem Auftritt der hr-Bigband unter dem Motto „Satchmo goes Big Apple“ und bietet die Plattform zur offiziellen Eröffnung des neuen Kulturfestivals durch den Schirmherren, Landrat Manfred Görig.Der Sonntag, 8. Juli, präsentiert im Hohhaus-Museum das Monika-Marner-Trio „On the Road Again“.Peter und der Wolf empfiehlt sich am Dienstag, 10. Juli, im Lichtspielhaus Lauterbach.Wieder ein Kinder-Programmpunkt ist am Mittwoch, 11. Juli in der Kulturscheune in Schlitz-Queck: „Pettersson und Findus“ sind dann unterwegs. Abends am gleichen Tag bieten in der Musikakademie Jan Juley und Thomas L’Etienne Creole und Carribean Music. Schlitzerländer Platt steht im Mittelpunkt im Fraurombacher Dorfmuseum.Eine Mischung aus Bildsprache und Musik bietet das Theater con cuore aus Schlitz im Schloss Eisenbach am Samstag, 14. Juli unter dem Titel „Hear my Song“.Die Landesmusikakademie Hessen lädt am 15. Juli zum „Sonntag der Musik“ im Rahmen von „Schlitz feiert“. Auch am Sonntag gibt es eine Sommermatinée im Rokokosaal des Hohhauses in Lauterbach.Dietrich Faber liest am Freitag, 20. Juli, ebenfalls im Hohhaus-Museum aus seinem Buch „Hessen zuerst“. Am nächsten Tag, Samstag, 21. Juli, lockt dann „Sax and more“ in der Garten des Rokokopalais‘. „Der wunderbare Garten der Bella Brown“ ist auch am Samstag, 21. Juli im Open-Air-Kino an gleicher Stelle zu sehen.Ein Sommerabendkonzert mit Tim Brod und Claudia Regel ist für den Sonntag, 22. Juli, geplant. Ort: Hohhaus Lauterbach.Unter dem Dach des Vulkansommers steht auch das Kulturfestival auf der Burgruine Wartenberg am Wochenende 4./5. August. Auf dem umfangreichen Programm stehen unter anderem Ausstellungen, Musik und Theater.Fast 20 Sponsoren stehen hinter der neuen regionalen Kulturidee und unterstützen das umfangreiche Programm in drei Gemeinden.Das gesamte Programmheft zu Durchblättern finden Sie hier:Der Vorverkauf für die einzelnen Veranstaltungen beginnt am Samstag, 16. Juni. Anlaufstellen sind in Lauterbach die Buchhandlung Lesezeichen, in Angersbach die Firma Elektro-Möller und in Schlitz die Geschäftsstelle des Schlitzer Boten.Wichtig: Der Vorverkauf für die jeweilige Veranstaltung endet immer zwei Tage vor dem Tag dieses Termins.Das Projekt Vulkansommer wird unter anderem unterstützt vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) sowie vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.