Vulkansommer 2025: Förderung für 21 Veranstaltungen

„Das Vulkansommer-Festival 2025 steht in den Startlöchern – und pünktlich zum baldigen Start haben wir gute Nachrichten“, kündigt Landrat Dr. Jens Mischak, 1. Vorsitzender des Vereins Kulturförderung Vogelsberg, an. Denn im Rahmen einer Jury-Sitzung kristallisieren sich 21 Projekte heraus, die mit einer besonderen Förderung bedacht werden: Die Veranstalter, die am Vulkansommer teilnehmen, konnten sich beim Verein Kulturförderung Vogelsberg um Grund- oder Highlights-Förderung bewerben. „Das haben sie auch getan. 21 von ihnen erhalten nun jeweils 250 oder 1.000 Euro an zusätzlicher finanzieller Unterstützung“, führt der Landrat aus. Möglich macht das die vielfältige Unterstützung, die dem Vulkansommer-Kulturfestival in Form von Spenden zuteilwurde. „Mit ihrer Unterstützung setzen all unsere Partner und Sponsoren ein deutliches Zeichen für die kulturelle Vielfalt in der Region – und machen den Vulkansommer erst zu dem, was er ist: ein kreisweites Festival der Kultur und der Gemeinschaft“, unterstreicht der Landrat im Nachgang der Jury-Sitzung im Kreishaus.



Denn in deren Rahmen wurde entschieden, welche Projekte in den Genuss der Finanzspritze kommen. Die vierköpfige Jury, bestehend aus den Vorstandsmitgliedern Dr. Mischak, Joachim Legatis, Dr. Olaf Dahlmann und Christine Eisler, hat aus den Anträgen 21 Projekte ausgewählt, die mit Unterstützung rechnen können.



Highlights-Förderung für elf Veranstaltungen



Mit jeweils 1.000 Euro „Highlights-Förderung“ werden insgesamt elf Projekte des Vulkansommers bedacht. Unter anderem erhält der Magistrat der Stadt Alsfeld mit seinem Open-Air-Filmabend mit dem Wanderkino am 5. September eine Förderung, ebenso wie der Kulturverein Wettsaasen mit der Live-Lesung von Bettina Obrecht mit Audio-Slide-Show „Aber mir wurde ein Eidechsenkind in die Hand geboren“, die am Wochenende vom 17. bis 20. Juli drei Mal stattfindet.



Der Art Community Day am 6. September auf dem Schottener Marktplatz, ausgerichtet vom Verein „Freunde und Förderer der Musik in Schotten“, wird ebenfalls mit der „Highlights-Förderung“ unterstützt. 1.000 Euro gehen darüber hinaus an das Projekt von Sandra Jaques, „KünstlerWEGE – eine Spurensuche zu Fuß“, in Homberg. Dieses findet am 17. und 31. August sowie am 14. September statt.



Unter anderem mit 1.000 Euro aus dem Budget verwirklicht der Chor „Alles im Takt“ aus Schlitz sein gemeinsames Konzert mit „Voice Control“ aus Pilgerzell am Sonntag, 14. September.



„Tanz der Formen, Fluss der Träume“ heißt die Ausstellung von Britta Jakobi, die vom 6. bis 21. September in der Alsfelder Dreifaltigkeitskirche zu sehen ist, und deren Finanzierung mit 500 Euro flankiert wird. Ebenfalls 500 Euro gehen an die Veranstalter der 7. Alsfelder Kulturtage vom 4. bis 21. September.



1.000 Euro erhält die Gemeinde Freiensteinau für den Nieder-Mooser Konzertsommer, der bereits am 6. Juli beginnt.



Die Lesung „Hüsch auf dem Vulkan – Hommage zum Hundertsten von Hanns Dieter Hüsch“, veranstaltet am 8. August im FuhrHof in Maar, wird mit 1.000 Euro unterstützt. Der gleiche Betrag geht an Petra Schmidt und Norbert Grimm, die vom 26. Juli bis 17. August zur Kunstausstellung ARTENVIELFALT in die Museumsscheune Alsfeld einladen.



Auch das Interkulturelle Familienfest des AWO-Kreisverbands Vogelsbergkreis im Rahmen der Interkulturellen Woche am 13. September auf dem Hofgut Rimbach wird mit 1.000 Euro unterstützt.



Grundförderung für zehn Termine



250 Euro Grundförderung erhalten die Schlosspatrioten Homberg mit der Ausstellung „Hessische Geschichten – Fotografien von Anna Scheidemann“, die vom 7. bis 28. September im Homberger Schloss zu sehen ist.



Ebenfalls eine Grundförderung geht an den Kulturverein Lauterbach für sein Konzert „Tango Transit – German songbook“. Dieses findet am Samstag, 30. August, im Gewölbekeller des Schlosses Eisenbach statt.



Der Verein „Kulturladen Schlitz“ veranstaltet am 26. September ein Konzert mit der Band „Cool Down“, das ebenfalls mit 250 Euro gefördert wird.



Eine „Tonne voller Kunst – Barrel of Arts“ ist ein Projekt von der „Christ & Krebühl GbR“. Das Ausstellungsprojekt vom 16. August bis 16. Oktober in Kirtorf wird mit 250 Euro gefördert.



Grundförderung erhält auch das Ev. Dekanat Vogelsberg für den „Offenen Sommerstammtisch der Route 55+“ am 26. August am Grillplatz in Hutzdorf.



Der Verein „Kultur aktiv Pfordt“ richtet am Sonntag, 7. September, einen Liederabend mit Songs von Reinhard Mey aus, der mit 250 Euro unterstützt wird.



Auch der Film-Konzert-Abend „Zum ewigen Knecht“ am Samstag, 13. September, vom Verein „Mücke hier Mücke“ wird mit 250 Euro gefördert. Der Kulturverein Landenhausen erhält 250 Euro für den „17. Kunstspaziergang Landenhausen“ am 27. und 28. September. Ebenso wie das Projekt „Märchenhaftes Wingershausen“ der „Zukunftswerkstatt Wingershausen“ am 18. Juli, wird auch die Filmvorführung „Wildtiere in der Stadt“ von Rudolf Dietrich am 25. Juli mit 250 Euro unterstützt.

