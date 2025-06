Vulkansommer 2025: Einzigartiges Kulturerlebnis

Laue Sommerabende im Open-Air-Kino, musikalische Highlights und Festivals, inspirierende Ausstellungen und Vorträge, spannende Führungen, packendes Theater und zahlreiche Feste: Der Vulkansommer 2025 wartet mit knapp 60 Veranstaltungen und mehr als 100 verschiedenen Terminen im gesamten Vogelsbergkreis auf, und macht die Zeit vom 18. Juli bis zum 28. September zu einer ganz besonderen. „Denn zum vierten Mal bringt der Vulkansommer auf besondere Art und Weise die kulturelle Vielfalt der Region zusammen“, sagt Landrat Dr. Jens Mischak, 1. Vorsitzender des Vereins Kulturförderung Vogelsberg, nun bei der offiziellen Präsentation des Programms im Kreishaus. Dort informiert er gemeinsam mit Carolin Henningsen, Geschäftsführerin des Vereins, zum Kulturfestival.„Von Schotten bis Schlitz und von Freiensteinau bis Mücke und Alsfeld – das Kulturfestival rückt an verschiedenen Orten im Kreis vielfältige Erlebnisse und Events in den Mittelpunkt“, führt Geschäftsführerin Henningsen aus. Denn das kulturelle Leuchtturmprojekt bringt in fünf verschiedenen Kategorien kulturelle Highlights an den Start. „Gemeinsam mit Kulturschaffenden aus der Region haben wir auch für die vierte Auflage ein rundes Programm auf die Beine gestellt“, sagt Landrat Dr. Mischak – auch mit Blick auf das jetzt vorgestellte Programm, das in gedruckter Form ab sofort an verschiedenen Stellen ausliegt und auf www.vulkansommer.de veröffentlicht ist.Das frisch vorgestellte Programm nimmt Landrat und Vereinsvorsitzender Dr. Mischak zum Anlass, den vielen Menschen und Institutionen zu danken, die sich um das Kulturfestival verdient gemacht haben. „Kultur lebt von denen, die sie schaffen und unterstützen. Daher gilt unser Dank den vielen Spendern und Unterstützern. Ganz besonders aber auch den vielen Kulturschaffenden der Region, die den Vulkansommer mit ihrer Arbeit zu einem unvergleichlichen Erlebnis machen“, unterstreicht Landrat Dr. Mischak abschließend.In den kommenden Tagen wird das Programm an vielen Stellen im Kreis, etwa bei Sponsoren, Veranstaltern, Gemeinde- und Stadtverwaltungen sowie weiteren Orten ausliegen. Außerdem steht das Programm auf www.vulkansommer.de oder auf www.vogelsbergkreis.de zum Download zur Verfügung.