Vortrag der Volkshochschule zum Thema Populismus

10.09.18

Am kommenden Dienstag, 18. September, referiert Prof. Dr. Thomas Noetzel (Universität Marburg) ab 18 Uhr in der Aula der Alsfelder Albert-Schweitzer-Schule in der Schillerstraße 1 zum Thema Populismus in Amerika und Europa.Der Politikwissenschaftler wird in seinem Vortrag die Vielzahl neuer sozialer und politischer Bewegungen, die weder rechts noch links sein wollen, beleuchten. Was bedeutet dieser neue Einfluss auf die liberale Demokratie, die geprägt ist von Grundrechten wie Toleranz bei gleichzeitiger Verknüpfung mit den Themen Sicherheit und Freiheit? Das ist einer der Themenkomplexe, der sich Prof. Noetzel zuwenden wird.Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises kooperiert seit Kurzem mit der Uni Marburg auch auf dem Gebiet der politischen Bildung.Informationen über 06631 / 792-7700. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro.Verbindliche Anmeldung erbeten direkt über die Website der Volkshochschule des Vogelsbergkreises.