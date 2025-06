Vortrag: „Technik, die das Leben im Alter erleichtert“

Am Montag, 30. Juni, lädt der Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Technik, die das Leben im Alter erleichtert“, ein. Ab 17.30 Uhr geht es in der Alsfelder vhs, Im Klaggarten 6, Raum EG 07, um technische Hilfsmittel für ein selbstbestimmtes Leben im Alter.Die Expertinnen informieren zu Hilfsmitteln, die im täglichen Leben unterstützen oder pflegenden Angehörigen den Alltag erleichtern können und so die Selbstständigkeit fördern.Diese Veranstaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. Die Anmeldung ist telefonisch unter 06631-7927730 möglich oder online über die Kursbuchung www.vhs-vogelsberg.de . Die Veranstaltung ist kostenfrei.