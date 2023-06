Vortrag: Reichsbürger in Hessen

Wer sind die „Reichsbürger“? Was glauben sie - und warum? Sind das alles Rechtsextremisten? Wie viele „Reichsbürger“ gibt es in Deutschland und in Hessen und welche Gefahren gehen von ihnen aus? Wie gehe ich mit „Reichsbürgern“ im Freundes-, Verwandten- oder Bekanntenkreis um? Was kann man gegen sie unternehmen?Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Offenbacher Blogger und „Reichsbürger“-Experte Oliver Gottwald in einem Vortrag am 14. Juni ab 18 Uhr im Kreisjugendheim in Landenhausen. Gottwald ist von Beruf Diplom-Rechtspfleger und beobachtet die Szene seit fast 15 Jahren. War dies für den ehemaligen Studenten der Politikwissenschaften zunächst ein Hobby, so ist daraus inzwischen ein Nebenberuf geworden. Gottwald bildet Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes im Umgang mit Reichsbürgern aus, hält Vorträge und berät Medien als Experte und unterstützt deren Recherche. Daneben betreibt er den Blog http://eisenfrass.wordpress.com , auf dem er sich seit 2013 kritisch mit Thesen und Protagonisten dieser „antideutschen Verschwörungstheorie“ auseinandersetzt.Im Anschluss an den Vortrag steht der Referent für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Der Vortrag ist kostenfrei.Organisiert wird die Veranstaltung von der DEXT-Fachstelle (emokratieförderung und phänomenübergreifenderemismusprävention) des Vogelsbergkreises.Um Anmeldungen bis zum 12. Juni wird gebeten unter www.freizeiten-bildung.de oder an dext@vogelsbergkreis.de