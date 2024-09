Vorträge, Workshops, gemeinsames Kochen

Unter dem Motto „Neue Räume“ findet von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 20. Oktober, die Interkulturelle Woche im Vogelsbergkreis statt. Unterschiedliche Programmpunkte bieten Interessierten die Möglichkeit, neue Perspektiven, Orte und Menschen sowie das umfassende interkulturelle Engagement im Vogelsbergkreis kennenzulernen.„In diesem Jahr sind wieder viele interessante Veranstaltungen dabei: von Lesungen über Projekte, Workshops, bis hin zu einem inklusiven Sportfest“, freuen sich die WIR-Koordinatorinnen des Vogelsbergkreises, Sonja Hartmann und Antonia Schäfer.Los geht’s am Freitag, 6. September, mit „Yallah Deutschland, wir müssen reden!“ Die Lesung mit Souad Lamroubal in der Volkshochschule des Vogelsbergkreises, Im Klaggarten 6, findet von 18.30 bis 20 Uhr statt. Eine Online-Teilnahme ist ebenso möglich. In der Lesung, die von der vhs in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert wird, geht es darum, was Integration eigentlich bedeuten soll und wann sie gelungen ist. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter www.vhs-vogelsberg.de Am Samstag, 7. September, veranstaltet der Vogelsbergkreis ein Sport-Festival unter dem Motto „Sport & Inklusion für alle“. Von 10 bis 16 Uhr gibt es im Schlosspark in Stockhausen erwartet die Besucher unter anderem Bogenschießen, Tanz-Events, eine Hüpfburg, Fußballbillard sowie Essen und Trinken.Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, bietet Ilona Kurz jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr einen Malworkshop an, bei dem die Teilnehmer mit Acrylfarbe auf Keilrahmen malen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmeldungen unter Telefon 06631/7935993 direkt bei Ilona Kurz.Der AWO-Kreisverband Vogelsbergkreis lädt am Samstag, 14. September, zu einem Interkulturellen Familienfest ein. Dieses findet von 14 bis 18 Uhr auf dem Hofgut Rimbach, Auf dem Rasen 8, in Schlitz-Rimbach statt. Angeboten werden unter anderem Outdoorspiele, ein Kreativ-Workshop, orientalisches Fingerfood, Kaffee, Kuchen und Eis. Auch ein Clown sowie die Minis der Trachtengruppe Schlitz sorgen für Unterhaltung. Mit diesem Fest möchten die AWO, das Familienbündnis und das WIR-Vielfaltszentrum des Vogelsbergkreises ein Zeichen setzen für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen im Vogelsbergkreis.Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung für einen Bus-Shuttle von Schlitz nach Rimbach wird gebeten per E-Mail an heike.bohl@mail.de.Am Samstag. 21. September, findet im Mehrgenerationenaus in Schotten, Kirchstraße 20, eine interkulturelle Modenschau statt. Zwischen 14.30 und 17 Uhr werden traditionelle, typische, modische und moderne Kleidung sowie Handarbeiten aus verschiedenen Kulturen gezeigt und deren Bedeutung erklärt. Um Anmeldung wird gebeten und mehrgenerationenhaus@schotten.de oder telefonisch unter 06044/9645814.„Georgien: Land und Leute“ heißt es am Montag, 23. September, im evangelischen Gemeindehaus, Am Haag 12, in Lautertal-Hopfmannsfeld. Pfarrer Thorsten Backwinkel-Pohl hat das Land über viele Jahre immer wieder besucht und unterschiedliche Menschen getroffen. Er berichtet in einem Vortrag über Sitten, Humor, Politik und Religion. Sigi Platschka und Helmut Döring haben in diesem Jahr das Land bereist und bringen lebendige Eindrücke in Wort und Bild über Kultur und Kulinarik sowie zu aktuellen Demonstrationen, Befürchtungen und Hoffnungen mit. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird bis 21. September gebeten unter cordula.otto@ekhn.de oder holger.schaeddel@ekhn.de oder telefonisch unter 06631/91149-16 oder -17.In der Diakonie Lauterbach, Schlitzer Straße 2, findet am Dienstag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr ein interkultureller Frauennachmittag statt. Die Besucherinnen erwartet ein gemeinsamer Austausch über frauenspezifische Themen, gemeinsames Kaffeetrinken und ein besseres gegenseitiges Kennenlernen in lockerer Atmosphäre. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten unter oonagh.fischer-mcateer@regionale-diakonie.de.Unter dem Motto „Geschichten, die verbinden“ liest die Kinderbuchautorin Bettina Obrecht am Dienstag, 24. September, ab 10 Uhr in der Grundschule Kunterbunt in Mücker Nieder-Ohmen verschiedene Tiergeschichte und zeigt dazu Videoprojektionen. Anmeldungen unter kultur@wettsaasen.de.Einen Näh-Nachmittag bietet das Haus am Kirschberg, Cent 2, in Lauterbach, am Freitag, 27. September, von 14 bis 17 Uhr an. Um Anmeldung wird bis 20. September gebeten unter hued.wohngruppe@haus-am-kirschberg.de oder telefonisch unter 00641/4069370.Ebenfalls am Freitag, 27. September, gibt es Livemusik und Tanz. Und zwar von 16 bis 21 Uhr mit der „One World Band“ im Raum für Alle, Landsknechtsweg 5, in Lauterbach. Gespielt wird orientalische und europäische Musik. Dazu gibt es Snacks und Getränke.Von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. September, feiert die Stadt Alsfeld die Städtepartnerschaften mit Chaville in Frankreich und Amstetten in Österreich. Dazu wird es am Sonntag, 29. September, ein Bürgerfest auf dem Marktplatz mit vielen kulturellen Programmpunkten wie verschiedenen Filmvorführungen, Ausstellungen sowie Theater-Aufführungen geben.„Aus den Kochtöpfen der Kulturen“ heißt es am Samstag, 28. September, von 16 bis 20 Uhr im AWO Sozialzentrum Lauterbach, Bilsteinweg 1. Dort können unterschiedliche Kulturen gemeinsam kochen und sich näher kennenlernen. Um Anmeldung wird gebeten unter lauterbach-post@awo-hs.org.Eine Projektwoche für Kinder von 9 bis etwa 13 Jahren findet in Homberg von Montag, 14., bis Samstag, 19. Oktober, (1. Herbstferienwoche) statt. Dabei sollen Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund ihre neue Heimat kennenlernen oder die alte wiederentdecken. Es wird eine Nachtwächter-Tour geben, ein Picknick am Schwarzen Meer, es wird gebastelt und gemalt und es werde Märchen und Geschichten erzählt.Anmeldungen sind über das Familienzentrum Homberg unter fz@homberg.de oder telefonisch unter 06633/18442 möglich.Das Programmheft mit allen Veranstaltungen ist auf der Website des Kreises zu finden unter www.vogelsbergkreis.de/ikw