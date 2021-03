Vorläufiges amtliches Endergebnis steht fest

Wie der Kreiswahlleiter in der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises mitteilt, steht das vorläufige amtliche Endergebnis für die Kreistagswahl der 12. Wahlperiode des Kreistages fest. Acht Wahllisten mit insgesamt 323 Kandidatinnen und Kandidaten waren angetreten, nun sind die 61 Sitze im Kreistag verteilt – alle acht zur Wahl angetretenen Listen sind vertreten.



Mit insgesamt 33,29 Prozent der Stimmen kommt die CDU im Kreistag auf 20 Sitze. Gefolgt von der SPD als zweitstärkster Kraft mit 24,75 Prozent der Stimmanteile und 15 Sitzen. Mit insgesamt 8 Sitzen und 12,24 Prozent der Stimmen sind die Freien Wähler drittstärkste Kraft. Bei 9,81 Prozent der Stimmen erreichen die Grünen 6 Sitze, die AfD bei 8,23 Prozent der Stimmen 5 Sitze, die FDP mit 6,24 Prozent 4 Sitze und die Linke mit 4 Prozent 2 Sitze. Auch die Klimaliste Vogelsberg ist in der 12. Wahlperiode im Kreistag vertreten: Mit 1,45 Prozent der Stimmen erhält sie einen Sitz.



Von insgesamt 85.855 Wahlberechtigten im Vogelsbergkreis machten 48.394 Wählerinnen und Wählern von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 56,37 Prozent.



Am kommenden Mittwoch tagt im Kreishaus der Kreiswahlausschuss. Erst nach Ende der Ausschusssitzung steht das amtliche Endergebnis der Kreistagswahl fest.

(lifePR) (