Von Verschwiegenheit im Ehrenamt bis zu Grundlagen des Vereinssteuerrechts

„Verschwiegenheit im Ehrenamt“, „Haftung und Versicherung für Vereinsvorstände und Übungsleiter“ oder „Grundlagen des Vereinssteuerrechts“ – wer sich über diese Themen informieren will, für den bietet die Stabsstelle Ehrenamt des Vogelsbergkreises in diesem Herbst wieder Qualifizierungs-Seminare an.Los geht es mit dem Seminar „Verschwiegenheit im Ehrenamt“. Im Ehrenamt gibt es immer wieder Situationen, die den Privatbereich anderer betreffen – man hört etwas, man sieht etwas, man erfasst Zusammenhänge. Wie aber geht man damit um? Wo beginnt die Pflicht zur Verschwiegenheit und zur Wahrung der Privat- oder Intimsphäre? Was gibt es in Sachen Datenschutz zu beachten? Diese und weitere Fragen werden bei einem Seminar am 2. September von 10 bis 16 Uhr in den bei der vhs in Lauterbach, Obergasse 44, Raum 18 behandelt. Dozentin ist Tanja Junker. Die Anmeldefrist endet am 28. August.Zudem wird eine Qualifizierung zum Thema „Haftung und Versicherung für Vereinsvorstände und Übungsleiter“ angeboten. Dabei geht es unter anderem auch um die Absicherung des Ehrenamtes in der gesetzlichen Unfallversicherung, um die Versicherung von Vereinsmitgliedern und die Problematik von Arbeitseinsätzen im Verein. Das Seminar findet am 29. September von 18.30 bis 21 Uhr ebenfalls bei der vhs in Lauterbach, Obergasse 44, Raum 18, statt. Geleitet wird das Ganze von Thomas Litzinger. Die Anmeldefrist geht bis zum 22. September.Zu guter Letzt werden noch vier online Angebote über „Grundlagen des Vereinssteuerrechts“ durchgeführt. Erläutert wird dabei zum Beispiel, was sich „ideellem Tätigkeitsbereich“, hinter „Vermögensverwaltung“, hinter „Zweckbetrieb“ und hinter „wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb“ verbirgt. Auch die Frage, was bei einer Tombola zur Weihnachtsfeier zu beachten ist, wird aufgegriffen. Eingebunden werden zudem aktuelle steuerliche Entwicklungen, allerdings stellt das Seminar keine individuelle Rechtsberatung dar. Die Online-Veranstaltungen finden am 13. November, 16. November, 20. November und 22. November, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr, statt. Sie bauen alle aufeinander auf und sind daher nicht separat buchbar. Anmelden kann man sich bis zum 6. November. Dozentin ist Sandra Oechler.Anmeldungen für alle Kurse nehmenSandra ObenhackTel.: 06641 / 977-3404E-Mail: ehrenamt@vogelsbergkreis.de Simon PäblerTel.: 06641 / 977-2495E-Mail: ehrenamt@vogelsbergkreis.de entgegen. Sie beantworten auch weitere Fragen.