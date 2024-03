Von Psychologie über Fremdsprachen bis zu zu Yoga: Der Online-Aktionstag der vhs hat ganz viel zu bieten

Business English zum Schnuppern auf dem heimischen Sofa? Oder vielleicht Gitarre spielen lernen im Esszimmer? Oder wie wäre es mit Hatha Yoga vor dem Laptop? Das alles ist möglich am Freitag, 15. März, wenn zum dritten Mal ein Online-Aktionstag der Kooperationspartnerschaft regional-digital@vhs stattfindet, der zu einer Vielzahl kostenfreier Online-Angebote einlädt. Beteiligt sind an dieser Partnerschaft die vier Volkshochschulen Vogelsbergkreis, Landkreis Gießen, Wetterau sowie die Bildungspartner Main-Kinzig GmbH.Zwischen 10 und 20.30 Uhr wird es den ganzen Tag über ein abwechslungsreiches Online-Angebot mit Kursen, Vorträgen und einer großen Online-Podiumsveranstaltung zum Abschluss geben: Von einem „Psychologie Allrounder“ über einen Vortrag in oberhessischer Mundart bis dem rechtlichen Rahmen der Fotografie, von Italienisch A1 über Spanische Grammatik A2, English oder Französisch mit Schwerpunkt „Paris und die Olympischen Spiele“ – es ist viel Interessantes dabei. Zahlreiche Angebote gibt es aus dem Gesundheitsbereich mit „BODEGA Reflow, Hatha Yoga, Yoga für Mollige, Yin-Yoga oder Beckenbodentraining. Im Bereich Beruf/EDV gibt es Einführungen in das Grafik-Tool Canva und das neue Microsoft Teams, dazu „Strukturierte Keyword-Recherche“, Angebote zu Social Media und einen „Teaser Bildungsurlaub: Starke Frauen – privat wie beruflich“. Insbesondere am Nachmittag und Abend bietet dieser regional organisierte Digitaltag der Bevölkerung viele spannende Angebote. Eine Vor-Anmeldung ist nicht nötig.Einen Höhepunkt bildet am Abend dann die Veranstaltung „Lebensqualität und Daseinsvorsorge auf dem Land“. Hier wird der Frage nachgegangen, wie Begegnung, Austausch, sozialer Zusammenhalt und Digitalisierung zusammenhängen. Auf dem Podium online mitwirken und mitdiskutieren wird als Vertreter des Vogelsbergkreises Dr. Jens Mischak, der die Kooperation regional-digital@vhs von Anfang an unterstützt hat und dem die Fragen des ländlichen Raums besonders am Herzen liegen. Zu dieser Veranstaltung ist eine Anmeldung bei der Volkshochschule des Landkreises Gießen unter yourls.vogelsbergkreis.org/regionaldigital erwünscht.Seit über drei Jahren existiert nun die Kooperation regional-digital @vhs schon. Die Nachfrage nach Online-Angeboten an Volkshochschulen ist weiterhin vorhanden und bleibt im Trend, wissen doch viele Menschen inzwischen den Vorteil digitalen Lernens und Arbeitens sehr zu schätzen. Ein wichtiger Vorteil der Kooperation ist zudem der regionale Charakter: So kann man im Online-Kursraum auch Menschen aus den Nachbarkreisen treffen, diese näher kennenlernen und gemeinsam an einem Kursthema arbeiten.Interessierte finden einen Flyer mit der Übersicht über alle Veranstaltungen im Rahmen des Aktionstags auf der Startseite der vhs des Vogelsbergkreises www.vhs-vogelsberg.de unter der Rubrik „Aktuelles“. Über einen entsprechenden Klick auf diesen pdf-Flyer gibt es alle Direktlinks zu den einzelnen Veranstaltungen des Aktionstags und damit auch die Online-Zugangslinks. Weitere Informationen unter Telefon 06631/792-7700 oder E-Mail: info@vhs-vogelsberg.de