Von Kurzeitpflege, Entlastungsbetrag und Organisation

Verhinderungs- und Kurzzeitpflege, Entlastungsbeträge und lange Anträge: Die Organisation von Pflege kann herausfordernd und schwierig sein. Daher lädt der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises als neutrale Beratungsstelle am Dienstag, 21. November, ab 18 Uhr zu einer Online-Veranstaltung für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte ein.Im Rahmen des Vortrags sollen Begriffe wie Verhinderungs- und Kurzzeitpflege geklärt und Informationen zur Nutzung des Entlastungsbetrags gegeben werden. Weiterhin erhalten Interessierte Tipps für die Organisation von Pflege und wie Leistungen der Pflegeversicherung genutzt werden können.Pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte können sich telefonisch unter 06641-9772091 oder 06641-9772097 anmelden. Das ist ebenso per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de möglich. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung übersandt. Die Teilnahme ist kostenfrei.