„Vom leeren Blatt zur Heldenreise“ ist der Titel eines Kurses, den die Volkshochschule des Vogelsbergkreises am Samstag, 23. September, in Alsfeld anbietet. Dozentin ist Traudi Schlitt. Die Teilnehmer begeben sich auf die Spuren Mark Twains, dem das Zitat „Schreiben ist ganz leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen" zugeschrieben wird, und suchen gemeinsam nach den richtigen Wörtern. Wer Lust hat, seine Schreibfertigkeit zu verbessern, neue Wörter zu finden, (wieder) ins Schreiben zu kommen und seine literarische Lieblingsform zu finden, der kann sich in diesem Kurs auf seine ganz persönliche Heldenreise begeben.Verbindliche Anmeldung bis 17. September an die vhs, Im Klaggarten 6, 36304 Alsfeld, Telefon 06631 792-7700 oder www.vhs-vogelsberg.de