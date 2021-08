Volkshochschule jetzt regional-digital

Online-Angebote der Vogelsberger Volkshochschule werden jetzt auch in den Nachbarkreisen beworben. Die vhs nämlich macht mit bei dem Projekt regional-digital@vhs, über das bereits drei Volkshochschulen (Wetterau, Landkreis Gießen und der Bildungspartner Main-Kinzig) seit Anfang des Jahres neue Wege der Zusammenarbeit bei Online-Angeboten gehen.Ein tschechisches Wochenende, Layout mit Scribus, Pandemie und Literatur oder Einkommenssteuererklärung verständlich gemacht – das sind beispielhaft einige Themen von Online-Angeboten im Rahmen dieser neuen Kooperation.„Durch diese Zusammenarbeit erreichen wir eine viel größere Zielgruppe“, unterstreicht Erster Kreisbeigeordneter und vhs-Dezernent Dr. Jens Mischak. „Zudem können wir im Verbund ein wesentlich umfangreicheres Online-Angebot bieten, können doch Interessierte aus dem Vogelsberg auch die Kurse buchen, die in der Wetterau, in Gießen und im Main-Kinzig-Kreis durchgeführt werden.“„Umgekehrt gilt dies natürlich auch: Die Kurse der vhs des Vogelsbergkreises werden online in den drei anderen Kreisen laufen“, sagt Monika Schenker, die Leiterin der vhs. Dabei haben diese Online-Angebote regionale Bezüge, sie ergänzen das breite Angebot an Präsenz-Veranstaltungen der Volkshochschulen. „Nicht erst durch die Pandemie ist das Interesse am digitalen Lernen weiter gestiegen“, weiß die vhs-Leiterin, „mit der neuen Kooperation reagieren wir auf diesen allgemeinen Trend.“Qualität wird bei den Online-Kursen groß geschrieben durch kleine Lerngruppen, eine individuelle Ausrichtung und bei längeren Kursen auch die Möglichkeit von ergänzenden persönlichen Treffen. In Sprachkursen könnten sich beispielsweise regionale Sprach-Tandems ergänzend zum Online-Unterricht bilden.Für Frühjahr 2022 plant die Kooperation regional-digital@vhs einen gemeinsamen Online-Aktionstag. Der regional organisierte Digitaltag bietet die Möglichkeit, der Bevölkerung spannende Inhalte auf zeitgemäße Weise zu präsentieren und eine größere Zielgruppe zu erreichen.Interessierte finden eine Übersicht der Veranstaltungen im Rahmen von regional-digital@vhs auf der Website www.vhs-vogelsberg.de unter der Rubrik „Online-Angebote“-„Kurse“. Weitere Informationen und Kursanmeldung unter Telefon 06631/792-7700 oder E-Mail: info@vhs-vogelsberg.de