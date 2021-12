Der Vogelsbergkreis sucht Unterkünfte für Flüchtlinge. In Frage kommen größere Gebäude, die als Gemeinschaftsunterkunft genutzt werden können, oder auch Wohnungen. Interessierte können sich unter folgenden Kontaktdaten über die Kriterien und Anforderungen an die Ausstattung und die Infrastruktur des Standortes informieren und ihr Interesse an einer Vermietung bekunden.E-Mail: Fluechtlingswesen@vogelsbergkreis.de Telefon: 06641 977-2450