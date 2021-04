Vogelsbergkreis impft die Feuerwehren

Ab dem kommenden Wochenende werden im Vogelsbergkreis aktive Mitglieder der Feuerwehren geimpft, kündigt Landrat Manfred Görig an. „Die Priorisierungsgruppe 3 ist geöffnet und somit können wir unseren Feuerwehrmitgliedern an den nächsten Wochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag Sondertermine anbieten“, so Landrat Görig in einer Pressemitteilung.



Jede Feuerwehr bekommt ein Kontingent zugeteilt und meldet dem Impfzentrum die Namen der Personen, die geimpft werden sollen. Für eine Impfung angemeldet haben sich rund 2500 Feuerwehrangehörige. Der erste Impftermin findet am Freitag, 30. April, statt.





