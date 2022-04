Vogelsbergkreis feiert den 50.

Der Vogelsbergkreis wird 50 - und diesen Geburtstag feiert er mit den Menschen, die hier leben und die die Region prägen: Am 24. September findet ein großes Bürgerfest in Lauterbach statt und alle sind aufgerufen, sich zu beteiligen.Ein halbes Jahrhundert Vogelsbergkreis – das ist natürlich ein Grund zu feiern. „Wir bereiten ein Fest für die Bürger vor, bei dem wir die ganze Vielfalt der Region zeigen wollen“, kündigt Landrat Manfred Görig an. Schon jetzt steht fest, dass sich der Landessportbund, die Sportjugend Hessen und der Sportkreis Vogelsbergkreis einbringen werden - besonders auch im Hinblick auf das Thema Inklusion und die im nächsten Jahr stattfindenden Special Olympics. Mit von der Partie ist natürlich das Kreisjugendparlament, das bereits seinen 30. Geburtstag feiern kann, und zahlreiche Bereiche aus der Kreisverwaltung selbst.„Vor allem aber wollen wir unseren Bürgern und unseren Vereinen, Gruppen, Organisationen und Einrichtungen am 24. September eine Plattform bieten, sich zu präsentieren“, betont der Landrat und ermuntert: „Endlich wieder einmal auftreten vor großem Publikum nach mehr als zwei Jahren Pandemie – bei unserem Bürgerfest ist genau das möglich. Wir haben die entsprechende Bühne für unsere Kulturschaffenden.“Oder beim „Markt der Möglichkeiten“ die Arbeit des Vereins vorstellen und vielleicht neue Mitglieder gewinnen – auch diese Chance bietet sich beim Bürgerfest. „Unsere Vereine leisten eine sehr wichtige Arbeit in den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft, dieses Engagement konnten sie in der Zeit der Pandemie kaum zeigen“, weiß der Landrat. Viele Vereine haben gar mit zurückgehenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. „Beim Bürgerfest kann endlich jeder Verein und Club wieder neugierig auf sich machen. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt, wir freuen uns auf interessante Angebote“, so der Landrat.Die Planungen für das Bürgerfest laufen auf Seiten des Vogelsbergkreises auf vollen Touren. Auch die Vereine und Verbände können sich ab sofort bei der Kreisverwaltung informieren beziehungsweise einbringen. Interessierte können sich per E-Mail unter buergerfest@vogelsbergkreis.de formlos voranmelden und ihr Interesse bekunden. Nähere Informationen folgen.