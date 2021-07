Der Einsatzbefehl kam am Dienstagnachmittag, seit heute Morgen sind sie im Dienst in der Nähe des Nürburgrings: Knapp 30 Vogelsberger Helfer unterstützen derzeit die Einsatzkräfte im Überschwemmungsgebiet in Rheinland- Pfalz. Das DRK ist mit einem sogenannten Betreuungszug vor Ort, Sven Kießling und Hasso Hofmann sind in der Notfallseelsorge tätig. Viel Zeit für Planung und Vorbereitung blieb den Vogelsberger DRK-Mitgliedern nicht. Am Nachmittag war die länderübergreifende Hilfe aus dem Vogelsberg angefordert worden, gut drei Stunden später war bereits Abfahrt an der Alsfelder Hessenhalle. Dort verabschiedete Kreisbrandinspektor Dr. Sven Holland die Helfer – auch im Namen des Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Jens Mischak. Bis zu einer Woche kann der Einsatz im Bereich Ahrweiler dauern. Möglicherweise werden noch weitere Kräfte aus dem Vogelsberg angefordert, das hängt ganz von der Lage und der Entwicklung vor Ort ab.

