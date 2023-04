Vierte Ärztin am Standort Grebenhain

Christina Gothe-Leissos verstärkt das Team des MVZ / weitere Nachmittagssprechstunde

„Mit Stephanie Darmstadt, Thorsten Kramm, Maria Ühlein und Christina Gothe-Leissos ist das Hausarztteam am Grebenhainer Standort des interkommunalen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Vogelsberg nun sehr gut aufgestellt“, erklärt Erster Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent Dr. Jens Mischak (CDU). „Wir freuen uns sehr, dass Sie ab kommender Woche das Team des MVZ verstärken“, begrüßt Dr. Mischak die Fachärztin für Innere Medizin und Diabetologie Christina Gothe-Leissos. Auch die Bürgermeister von Freiensteinau und Grebenhain, Sascha Spielberger und Sebastian Stang, heißen die 46-Jährige willkommen: „Es ist wunderbar, dass das MVZ immer größer und dadurch noch leistungsfähiger wird.“ Mit der Anstellung von Christina Gothe-Leissos wird das MVZ fortan auch am Standort Grebenhain einen Schwerpunkt auf die Versorgung von Menschen mit Diabetes Typ 2 („Altersdiabetes“) legen können.



Gothe-Leissos beginnt ihren Dienst in Grebenhain am 2. Mai und wird dort hausärztlich tätig sein: „Ich freue mich, meinen Beitrag zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum zu leisten und bin bereits voller Vorfreude darauf, meine neuen Patienten kennenzulernen“, so Gothe-Leissos. „Besonders schön finde ich, dass hier im Team ein sehr gutes Miteinander herrscht und niemand als Einzelkämpfer antreten muss.“



Nach ihrem Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Sofia, Bulgarien, erhielt Gothe-Leissos im Jahr 2005 ihre deutsche Approbation.



Von 2003 bis 2008 arbeitete sie zunächst als Assistenzärztin im Eichhof Krankenhaus in Lauterbach und später im Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda. Nach weiteren Stationen beim Gesundheitsamt Fulda und einer Hausarztpraxis in Bad Salzschlirf war Gothe-Leissos zuletzt als Internistische Hausärztin und Diabetologin in Fulda tätig.



„Dank Frau Gothe-Leissos können wir künftig dienstags eine Nachmittagssprechstunde anbieten“, verspricht MVZ-Geschäftsführer Ulf Werner. „Ebenso ist es uns nun möglich, neue Patienten – auch aus umliegenden Gemeinden – aufzunehmen.“ Die Patienten müssten dazu persönlich im MVZ vorbeikommen und einen Termin vereinbaren. „Falls vorhanden, können sie bereits aktuelle Befunde (in der Regel nicht älter als 24 Monate) wie Facharztbriefe oder Entlassbriefe aus dem Krankenhaus mitbringen.“