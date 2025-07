Vielfalt, Gemeinsamkeit und Gemeinschaft

Ein Tag voller Spaß, Gemeinschaft und neuer Freundschaften: Beim inklusiven Kinder- und Jugendtreff an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Schlitz kamen zu Beginn der Sommerferien 15 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren mit und ohne Behinderung zusammen, um gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag zu erleben.Das Wetter spielte in der ersten Tageshälfte perfekt mit und sorgte für ideale Bedingungen. Im Anschluss an das gemeinsame Begrüßungs- und Kennenlernfrühstück stand eine spannende Stadtrallye auf dem Programm. Mit kniffligen Rätseln und Aufgaben, die es zu lösen und zu erfüllen gab, erkundeten die Kinder und Jugendlichen die Stadt Schlitz und meisterten die Herausforderungen als Team. Nachdem der Schatz der Rallye gefunden war, stärkten sich alle mit Pizza.Der Nachmittag bot eine bunte Mischung an Aktivitäten, bei denen für jeden etwas dabei war. Ob ausgelassenes Ballspielen, spannende Gruppenspielefreies Spielen, gemütliches Chillen oder kreatives Diamant Painting – die Teilnehmer hatten zusammen viel Spaß, konnten ihren Interessen nachgehen und sich dabei weiter kennenlernen, miteinander spielen, ins Gespräch kommen und voneinander lernen.An diesem Tag entstanden viele neue Freundschaften. Zu beobachten war, wie die jungen Menschen sich gegenseitig unterstützten und dabei nicht nur ihre eigenen Besonderheiten und Stärken, sondern auch die ihrer neuen Freunde entdeckten.Der Kinder- und Jugendtreff war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie bereichernd das gemeinsame Miteinander für alle Beteiligten ist. Die Freude und der Spaß der Kinder und Jugendlichen waren deutlich spürbar und bestätigten das Konzept des inklusiven Angebots. „Solche Veranstaltungen sind von unschätzbarem Wert, um Vorurteile abzubauen, Vielfalt zu erleben, Empathie zu fördern und eine offene und tolerante Gesellschaft zu gestalten“, so das Fazit des Veranstalters – in diesem Fall war das die schulbezogenen Jugendsozialarbeit des Vogelsberger Jugendamtes in Kooperation mit dem Familienentlastenden Dienst (FED) des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Lauterbach. Eine Fortführung dieser Kooperation ist schon für das nächste Jahr angedacht. Die Veranstaltung wurde gefördert durch das Bundesprojekt Demokratie Leben!Unter www.freizeiten-bildung.de sind alle im Kreis angebotenen Aktivitäten im Überblick zu finden.