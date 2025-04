Der vhs-Kurzworkshop „Videokonferenz mit Microsoft Teams – Grundlagen kompakt“ vermittelt am Dienstag, 22. April, von 17 bis 20 Uhr in kompakter Form die Grundlagen für das Videokonferenz-Programm. In der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 06, lernen Interessierte, Besprechungen zu organisieren und erfolgreich durchzuführen. Unter anderem stehen das Einstellen von Mikrofon und Kopfhörer, das Teilen des Bildschirms und die Bildschirmfreigabe sowie der Umgang mit Dateien und Dateiablage im Mittelpunkt. Auch das Erstellen eigener Gruppen in Microsoft Teams wird geübt.Anmeldeschluss ist Dienstag, 15. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Vogelsbergkreis. Der Vhs-Kurs „Power Point – Grundlagen kompakt“ vermittelt am Donnerstag, 24. April, von 17 bis 20 Uhr erste Schritte im Windows-Präsentationsprogramm. In der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 06, werden kurz und prägnant etwa die Power-Point-Oberfläche erläutert, die Nutzung vorgefertigter Designs und das Einfügen von Text oder Grafiken erklärt sowie die Vorführung thematisiert.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 17. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Vogelsbergkreis. Der vhs-Kurs „Stimmt‘s mit der Stimme? – Sprechen & Körpersprache“ widmet sich am Samstag, 26. April, von 10 bis 17.30 Uhr dem Stimm- und Sprechtraining. Denn Ziel des Kurses ist es, zu lernen, die Stimme vielseitiger, ausdrucksstärker, sinnhafter, aber auch sensibler einzusetzen, um mit mehr Klarheit und (Selbst-)Bewusstsein ein sicheres Auftreten zu erzielen. In der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 02, kann gemeinsam für eine treffliche Rhetorik und eine überzeugende Körpersprache gearbeitet werden.Anmeldeschluss ist Freitag, 18. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Vogelsbergkreis. Wo kein Kläger ist … Nur: Was passiert, wenn es zum offenen (Nachbarrechts)Streit kommt? Vom Kinderlärm bis hin zur erlaubten Freizügigkeit haben deutsche Gerichte fast alles entschieden, was Nachbarn in Rage versetzen kann. Der vhs-Kurs „Gartenrecht für Kleingärtner und Kleingärtnerinnen“ widmet sich am Donnerstag, 24. April, von 19 bis 20.30 Uhr in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 18, dem Thema. Der Anwalt und Hobbygärtner Guido Block-Künzler wird im Kurs anhand ausgewählter Fälle Grundzüge des Gartenrechts für den Gartenalltag anschaulich vortragen.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 17. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.