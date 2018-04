Vernissage in der vhs zum Thema "Integration"

Am Donnerstag, 19. April 2018 wird um 18 Uhr eine Vernissage zum Thema „Die Volkshochschule als Ort der Integration“ in der vhs-Geschäftsstelle in Alsfeld, Im Klaggarten 6, stattfinden.



Kreisbeigeordneter Michael Refflinghaus wird gemeinsam mit vhs-Leiterin Monika Schenker und der Vorsitzenden des Hessischen Volkshochschulverbands Heike Habermann die Ausstellung eröffnen.



Gezeigt wird eine Wanderausstellung, die vom Hessischen Volkshochschulverband konzipiert wurde und die die Vielfalt, Offenheit und Begegnungsmöglichkeiten innerhalb der Volkshochschulen in ganz Hessen über speziell gefertigte Roll-Up-Banner darstellt.



Innerhalb dieser Ausstellung wird auch der Integrationspreis präsentiert, den der Vogelsbergkreis im März 2018 vom Hessischen Innenministerium in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband verliehen bekam (wir berichteten). Kreisbrandmeister Björn Frank Preuß von Brincken wird hierzu im Rahmen seiner Begrüßung informieren.



Außerdem werden Werke von Flüchtlingen gezeigt, die in vhs-Kursen über das Programm „Deutsch4U“ entstanden sind.



Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Gesamtausstellung ist dann bis zum 31. Mai 2018 in der vhs-Geschäftsstelle zu sehen. Am 12. September 2018 wird die Finissage der Wanderausstellung im Hessischen Landtag in Wiesbaden stattfinden.

