Vereinssteuer, Social Media und Konfliktbewältigung

Wertschätzend kommunizieren, Haftung und Versicherung, Nähe, Distanz und Konfliktbewältigung oder die Grundlagen des Vereinssteuerrechts: Das „Qualifizierungsprogramm für Ehrenamtliche im Vogelsbergkreis“ bietet mit fünf Veranstaltungen im Herbst beste Gelegenheit, sich weiterzubilden. Die vom Vogelsbergkreis mit finanzieller Unterstützung durch das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales angebotenen Kurse beginnen Anfang September.Für Reichweite, Views und Likes: An zwei Terminen gibt Dozent Torsten Jaunich einen Überblick zum Themaund erklärt, wie sie soziale Medien für ihre Zwecke nutzen können. Am Samstag, 6. September, sowie am darauffolgenden Samstag, jeweils von 10 bis 15 Uhr, werden die Grundlagen in Social Media vermittelt. Auch geht es um die Vorteile einer Social-Media-Präsenz des Vereins, wie er die Reichweite dort steigern kann, und wie neue Mitglieder generiert werden können. Neben diesen Fragen werden in praktischen Übungen Erfahrungen gesammelt – eigene Endgeräte und Accounts sind mitzubringen. Der Kurs findet in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, statt. Anmeldungen sind bis zum 26. August möglich.Umgeht es am Samstag, 13. September, von 9 bis 16 Uhr im Raum 11 der Lauterbacher vhs, Obergasse 44. Im Workshop für Ehrenamtler thematisiert Dozentin Tatjana Junker anhand verschiedener Methoden und Beispiele, wie man das Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz wiederherstellen kann und das eigene Selbst stärkt. Anmeldungen sind bis Dienstag, 2. September, möglich.Am Freitag, 26. September, geht es ab 18.30 Uhr in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 18, um. Dozent Thomas Litzinger wird dort unter anderem auf die Haftung des Vorstandes, die Absicherung des Ehrenamtes in der gesetzlichen Unfallversicherung (BG), die Versicherung und Tätigkeit der Übungsleiter, auf Minderjährige als Übungsleiter, Sach- und Geldleistungen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft für Ehrenamt und Trainer, die Problematiken von Arbeitseinsätzen im Verein und die Versicherung von Vereinsmitgliedern eingehen. Anmeldungen sind bis Dienstag, 16. September, möglich.Diesteht am Samstag, 27. September, von 9 bis 16 Uhr in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 18, im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Dozentin Tatjana Junker geht es im Seminar um eine bewusste Auseinandersetzung mit Konfliktmanagement. Anhand von praktischen Beispielen und Situationsbeschreibungen werden Konflikte analysiert und mögliche Deeskalationsmethoden daran versucht. Anmeldungen sind bis 17. September 2025, möglich.An zwei Online-Terminen informiert Dozentin Sandra Oechler jeweils von 18.30 bis 20 Uhr zu. Am Montag, 17., und Mittwoch, 19. November, thematisiert sie Aufwandsentschädigungen, Fördervereine, Kassenprüfung, Insolvenz, Reisekosten, Sponsoring sowie Zuwendungsbestätigungen. Ziel ist es, den Teilnehmern einen Überblick über den „Steuerdschungel“ zu liefern und ein möglichst breites Spektrum abzudecken.Anmeldungen sind bis Donnerstag, 6. November, möglich.Die verbindliche Anmeldung ist über www.vogelsbergkreis.de/... möglich. Wenn für den Kurs Kosten anfallen, wird eine Rechnung ausgestellt. Einige Tage vor Kursbeginn erhalten Teilnehmer eine Anmeldebestätigung per E-Mail oder Post von der Volkshochschule. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, sollten allerdings weniger als sieben Anmeldungen eingehen, kann ein Kurs nicht durchgeführt werden. Abmeldungen sind nur bis zum jeweils genannten Anmeldeschluss kostenfrei.Weitere Fragen zur Anmeldung und den Kosten der einzelnen Workshops beantwortet Nazila Afshar per Telefon unter 06641/ 977-2497 oder per E-Mail an ehrenamt@vogelsbergkreis.de.