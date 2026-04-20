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Verdacht auf Vogelgrippe-Fall in Alsfeld

Veterinäramt: Keine toten Tiere anfassen / Funde melden / Hygienemaßnahmen in Hausgefügelbeständen

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Am Alsfelder Erlenteich wurde zwei tote Nilgans- Küken gefunden. Bei einem der Küken konnte in einem ersten Schnelltest das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen werden. Dieser Verdachtsfall muss zwar noch durch das Friedrich-Löffler-Institut bestätigt werden, doch das Veterinäramt des Vogelsbergkreises bittet zum eigenen Schutz und zum Schutz der eigenen Hausgeflügelbestände schon jetzt um Vorsichtsmaßnahmen.

So sollen keine toten Vögel angefasst werden, zudem soll man darauf achten, nicht durch Vogelkot zu laufen. Besondere Maßnahmen, festgeschrieben in einer Allgemeinverfügung, gelten für Geflügelhalter im Kreis:
  • Reinigung und Desinfektion der Schuhe vor Betreten und nach Verlassen des Geflügelbereichs oder die Verwendung von Einmal-Schuhüberziehern bzw. Schuhwechsel am Stalleingang
  • Lagerung von Futter und Einstreu unzugänglich für Wildvögel
  • Fütterung von Geflügel nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen
  • Für die Tränke nur Wasser verwenden, zu dem Wildvögel keinen Zugang haben
Bei Auftreten mehrerer Erkrankungs- oder Todesfälle bei Hausgeflügel und beim Auffinden von Totfunden von Wildgeflügel ist unverzüglich das Veterinäramt des Vogelsbergkreises unter der Telefonnummer: 06641/977-6800 zu informieren.

Die verendeten Tierkörper werden zur Untersuchung auf Geflügelpest in das Hessische Landeslabor in Gießen verbracht.

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