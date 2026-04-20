Verdacht auf Vogelgrippe-Fall in Alsfeld

So sollen keine toten Vögel angefasst werden, zudem soll man darauf achten, nicht durch Vogelkot zu laufen. Besondere Maßnahmen, festgeschrieben in einer Allgemeinverfügung, gelten für Geflügelhalter im Kreis:
- Reinigung und Desinfektion der Schuhe vor Betreten und nach Verlassen des Geflügelbereichs oder die Verwendung von Einmal-Schuhüberziehern bzw. Schuhwechsel am Stalleingang
- Lagerung von Futter und Einstreu unzugänglich für Wildvögel
- Fütterung von Geflügel nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen
- Für die Tränke nur Wasser verwenden, zu dem Wildvögel keinen Zugang haben
Die verendeten Tierkörper werden zur Untersuchung auf Geflügelpest in das Hessische Landeslabor in Gießen verbracht.